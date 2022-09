Po 17. hodině odsud odjížděl konvoj osobních aut se srbskými poznávacími značkami a za policejního doprovodu mířil na parkoviště v blízkosti Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty.

Nakonec se však ukázaly obavy místních jako přehnané, protože k žádným konfliktům s balkánskými ultras v metropoli Slovácka nakonec naštěstí nedošlo.

„Přišlo jich kolem padesáti. Seděli venku i vevnitř. Dali si jídlo, popíjeli převážně pivo. Vydrželi v restauraci kolem tří hodin. Nebyli agresivní. Dva česky mluvící týpci přišli za personálem a řekli, že pokud by byl nějaký problém, aby jim to dali okamžitě vědět, že to budou řešit. Nakonec nebylo třeba,“ řekl provozovatel Bláznivé slepice Radim Novák.

Ten má zkušenosti s fotbalovými fanoušky spíše z Kozlovny u Hejtmana Šarovce, kterou také provozuje.

„Před třemi lety hrála v Hradišti naše reprezentační jednadvacítka kvalifikaci a tehdy Kozlovnu zaplavili nějací zahraniční fanoušci. To byla zvěř. Tam to bylo divoké a mnozí z nich utíkali bez placení,“ vzpomíná Radim Novák.

Příznivci bělehradského týmu, kteří si říkají „grobari“ nakonec na stadionu při čtvrtečním zápase s FC Slovácko obsadili část sektorů hostí, kam jim ale vstupenky odmítl kvůli jejich sporům, koupit jejich klub FK Partizan Bělehrad.

„UEFA rozhodla, že bude lepší, pustit je do sektoru hostí, než aby se už v ulicích chovali podrážděně. Proto jim bylo umožněno koupit si tam vstupenky, které jim jejich klub neprodal. Registrovali jsme 250 vstupů do sektoru hostí. Žádný problém s nimi nebyl. Chovali se slušně,“ informoval mluvčí FC Slovácko Marek Jurák.

Desítky příznivců srbského klubu pak seděly také na hlavní tribuně.

„Šlo o oficiální partnery FK Partizanu Bělehrad, nebo známé jejich hráčů. Ti získali od hostujícího klubu tzv. komplimentari vstupenky na hlavní tribunu,“ upřesnil mluvčí FC Slovácko.

Bez problémů se to obešlo také po zápase, kdy policisté doprovodili srbské fanoušky k jejich automobilům, parkujícím u supermarketu TESCO.

„Fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi celky 1. FC Slovácko a FK Partizan Bělehrad bylo bez incidentů a negativních událostí, které by ohrožovaly bezpečnost ve městě nebo přímo na fotbalovém stadionu. Policisté bezpečnostní situaci před sportovní akcí, v jejím průběhu i po jejím skončení monitorovali a zasahovat proti nikomu z fanoušků či jiných osob nemuseli,“ řekla policejní mluvčí v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

Poklidně se chovali také mladí bělehraďané, kteří v Uherském Hradišti po utkání nocovali. Někteří z nich po utkání trávili čas v baru LaRosco na Masarykově náměstí a podle personálu podniku s nimi nebyly žádné potíže.