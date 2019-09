V jejím průběhu si parohatí jeleni vytvářejí harémy říjných laní a bojují mezi sebou o jejich přízeň. Na říjištích se ozývají hlubokým hrdelním hlasem, ale intenzita i délka říje se může místně lišit v závislosti na mnoha faktorech.

„Na počasí, potravě, vyspělosti zvěře až po pohyb lidí v honitbě. Letos se říje v bělokarpatských honitbách opozdila, navíc je proti loňsku slabší. Nejhezčí jelení říji s impozantními a majestátnými jeleny jsem v posledním desetiletí zažil před třemi roky,“ svěřil se Petr Šimčík, vedoucí Oddělení státní správy v oblasti životního prostředí MÚ Uherský Brod.

Podle něj i Karla Blahuška, šéfa myslivců na Uherskohradišťsku, jelení námluvy v honitbách Bílých Karpat i Chřibů poznamenalo v první polovině září teplé počasí.

„Ideální jsou chladnější noci a přes den slunné babí léto. Když se jeleni zvnějšku přes noc ochlazují, stimuluje to jejich organismus k větší produkci hormonů a jsou pak aktivnější,“ vysvětluje Karel Blahušek.

Zajedno je s bývalým dlouholetým vedoucím Lesní správy Buchlovice Zdeňkem Zálešákem v tom, že lokálně může být říje v chřibských a bělokarpatských lesích tichá, jinde zase silnější a bouřlivější. Narušují ji ale houbaři, cyklisté, turisté a motorkáři, kteří se po lese pohybují od rána do večera.

„V lesích kolem Koryčan, Kostelan na Kroměřížsku, Starých Hutí a Bohuslavic probíhá těžba smrkových porostů, které jsou napadeny kůrovcem, a to pomocí harvestorů, víceoperačních strojů, jež strom kácejí, odvětvují, rozřezávají a ukládají jej v jednom cyklu. Odvoz dříví z lesa probíhá od časných ranních do podvečerních hodin, takže jelení zvěř při říji moc klidu nemá,“ posteskl si Zdeněk Zálešák. Jedním dechem dodal, že říje v Chřibech obvykle trvá od 16. do 28. října, tedy do svátku Václava, kdy by měla vrcholit.

Ta pověstná říje, kdy jeleni v Chřibech troubívali jako o závod, je podle nimrodů ta tam, navíc ve zmíněné oblasti výrazně ubylo i trofejových paroháčů.

„Na lukách nad Stupavou jsem kdysi napočítal až sto kusů jelení zvěře a v době říje tu troubívalo až dvacet jelenů s obrovským parožím. Ty časy jsou ale pryč,“ svěřil se Zdeněk Havlíček, hospodář myslivců na Stupavě a předseda dozorčí rady Okresního mysliveckého spolku. Těší jej, že na Stupavě a v jejím nejbližším okolí je už několik let nejsilnější říje v Chřibech.

„Letos u nás začala říje později, možná to bylo srážkami, kterých tu spadlo až 45 milimetrů. Ale počátkem třetí zářijové dekády troubilo v naší honitbě téměř do půlnoci pět až osm jelenů. Pak se změnil charakter počasí a říje trochu utichla. Nádhernou říji jsem zažil tento týden brzy ráno. Asi 150 metrů nad obecním úřadem troubil jelen, kolem nějž bylo šest laní,“ pochlubil se neopakovatelným a vzrušujícím zážitkem Zdeněk Havlíček, starosta Stupavy.