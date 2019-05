Vůbec prvního patrového objektu pro stání vozidel se nakonec mají obyvatelé Uherského Hradiště dočkat ve Staré Tenici. Studie podrobně vyobrazující budoucí podobu části Uherského Hradiště nabízí i prostory pro obchody, kavárnu nebo až 220 parkovacích míst.

„V současnosti chceme intenzivně vyjednávat s městem o konečné podobě toho, jak by se mohla Stará Tenice do budoucna proměnit. Největšími novinkami pak je přístavba rezidence Kotelna a možnost realizovat třípatrový parkovací dům,“ prozradil o současných návrzích jednatel ST development Petr Kvapil.

S opravou současných dvou panelových domů by se mohlo začít už příští rok, pokud vše půjde bez větších problémů, dočkají se obyvatelé Hradiště zbrusu nově opravné lokality už v roce 2022.

„Chtěli bychom zlepšit nejen parkování, ale i chodníky či plochy zeleně v okolí bytových domů,“ poznamenal Petr Kvapil.

Nejen to, ale i navrhovaný třípodlažní parkovací dům však ještě musí posvětit uherskohradišťská radnice. Pozemky, na nichž stojí, jsou totiž městské.

„Je to podle mého skvělá příležitost, jak konečně alespoň o trochu zlepšit parkování. Vedení Hradiště by se mělo do projektu parkovacího domu zapojit a poté nabídnout část jeho míst k veřejnému stání tak, jak je to s parkovišti u vlakového nádraží,“ pochvaloval si záměr opoziční zastupitel Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště).

Na rozdíl od něj byl ve svém vyjádření opatrnější mluvčí Hradiště Jan Pášma. Podle něj je ještě předčasné cokoliv komentovat. „Ještě jsme nebyli se záměry ST develoment seznámeni. Až po případném společném jednání můžeme jejich plány komentovat,“ dodal Jan Pášma.

Dvojici bytových domů společně se starou kotelnou a objektem centra Akropolis nabízel k odkupu v minulém roku Zlínský kraj, jemuž nemovitosti do té doby patřily.

V minulosti se však vedení Uherského Hradiště snažilo přimět kraj, aby panelové domy u řeky Moravy neprodával kvůli obavám o vznik vyloučené lokality, kdyby nemovitosti padly do rukou nesprávného investora. Někteří zastupitelé tehdy vyzývali vedení Hradiště, aby bytovky odkoupilo samo.