Park Rochus v problémech. SYNOT jej už nebude financovat

Jeden ze zakladatelů kulturně-historického areálu Park Rochus už nadále nebude financovat jeho provozní náklady. Skupina SYNOT, která společně s Uherským Hradištěm výrazně přispívala na fungování Parku Rochus, z obecně prospěšné společnosti odchází.

Park Rochus v Uherském Hradišti. Ilustrační foto.Foto: Deník / Jan Karásek

Podle vyjádření senátora a majitele skupiny SYNOT Ivo Valenty, které Deníku poskytla jeho mluvčí Magda Pekařová, nejde o rozhodnutí, které by přišlo, jako blesk z čistého nebe. „Již několik let opakuji, že jako privátní společnost nemůžeme sanovat režijní náklady Parku Rochus, ale že naše role může být maximálně v tom, že budeme pomáhat s realizací některých budoucích investic.

Dlouhou dobu jsme o tom s radnicí diskutovali a rozhodnutí o dalším směřování jen posouvali v čase. Již delší dobu jsem také nebyl spokojen se situací, kdy se Parku Rochus nedařilo na rozdíl od jiných turistických cílů v našem okolí rozhýbat vlastní tržby,“ uvedl Ivo Valenta. Zarážející a důvodem odchodu z obecně prospěšné společnosti podle něj bylo i to, že Park Rochus opakovaně čelil nevůli dalších veřejných subjektů pomáhat s financováním chodu muzea právě s odvoláním na to, že že v orgánech společnosti jsou zástupci komerční firmy.

Výpadek až dvou a půl milionu korun, což jsou zhruba poloviční provozní náklady Parku Rochus, tak budou po odchodu SYNOTu vyhledávanému areálu chybět. „Mám schůzku se starostou Hradiště, kde vše budeme řešit. Nejedná se o malou částku a její ztrátu znatelně pocítíme. Pokud nenajdeme vhodný zdroj náhradního financování, obávám se, že Park Rochus bude muset projít razantní reorganizací,“ nechal se slyšet ředitel Parku Rochus Jan Blahúšek.

Potěšující zprávou pro něj i pro uherskohradišťskou radnici je to, že SYNOT nebude požadovat více než 28 milionů korun, které společnost do Parku Rochus v uplynulých osmi letech investovala. „ Žádné peníze zpátky by mě ani nenapadlo požadovat. Vše zůstává v majetku Parku Rochus. A já rozhodně budu i do budoucna fandit rozvoji tohoto areálu,“ dodal Ivo Valenta.

Vedení Uherského Hradiště ponechá rozhodnutí o osudu přírodního areálu na nejbližší zasedání zastupitelstva. „Do doby projednání zastupitelstvem se město Uherské Hradiště nebude k záležitosti blíže vyjadřovat,“ odmítl sdělit podrobnosti k dalšímu financování Parku Rochus mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.