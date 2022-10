Jak ochrana podle mezinárodní úmluvy funguje?

Řada ohrožených druhů je na pokraji vyhynutí, je proto nasnadě, že těmto zvířatům a planě rostoucím rostlinám musí být poskytována zvýšená ochrana. Nechceme, aby se vyskytovaly pouze v literatuře nebo v lepším případě v zoologických zahradách. Je naší povinností zachovat je pro další generace.

Proč k nám míří pašované zboží?

Díky geografické poloze České republiky jsme dopravní křižovatkou v nelegálním transportu. K nejčastějším záchytům dochází na mezinárodním letišti v Ruzyni, vyclívací poště v Praze, ale výjimkou nejsou ani případy při domovních prohlídkách, silničních kontrolách a kontrolách provozoven. Jsou dvě skupiny pašeráků. Ti, kteří chtějí mít doma unikátní zvíře či rostlinu, a ti, kteří to dělají pro zisk. Těch druhých je naprostá většina.

Co se nejčastěji převáží?

Mezi zajištěnými chráněnými exempláři převažovaly v roce 2021, stejně jako v předchozích letech, přípravky a výrobky tradiční čínské medicíny ve formě tablet, globulí, výtažků, náplastí, sáčků nebo ampulí. Řadí se sem takové životabudiče, jako je kobra se štírem nebo gekonem naložená v lihu, u nichž jedinou prospěšnou látkou je připojený ženšen. Jinak všechna zvířata v lihu naložená zahynula naprosto zbytečně.

Dalším častým pašovaným materiálem je rohovina z nosorozčích rohů, která je také součástí tradiční čínské medicíny. Jeden kilogram těchto rohů stojí na černém trhu více než milion a půl. Například ve Francii zabili pašeráci nosorožce přímo v zoo. Nebo další příklad, který se naneštěstí nestal v naší republice. Pašeráci převáželi uspané tygří mládě v kufru. Vedle něj pro zmatení celníků uložili plyšovou hračku malého tygra.

Široká koalice je na světě. Otrokovice povede šest stran v čele s ANO

Pašovaná zvířata musí trpět

Papoušci jsou často barveni, aby vypadali, že patří k druhu, který není ohrožený a tedy nepodléhá kontrole. Ty barvy jsou většinou toxické, takže zvířatům způsobí nenávratné poškození. Případně jsou nacpání do pet lahví, aby byli při transportu skladnější a lépe se s nimi manipulovalo. Krom toho, že je to drastické a zvířata při tom velmi trpí, je zde také velká úmrtnost, která je úměrná délce transportu. Přeživší zvířata se předávají do schválených záchranných center. V roce 2021 bylo zajištěno například padesát chameleonů, kůže jaguára amerického, zmražený rys ostrovid nebo různé zuby, drápy, kosti a další produkty kočkovitých šelem.

Jaké jsou další finty nelegálních obchodníků?

V minulosti se našly například kostry tygrů pašované v reprobednách, nosorožčí rohy v elektro cívkách, úhoři monte v igelitových sáčcích v příručních zavazadlech. Na celní poště byl také mnohokrát zjištěn vývoz chráněných kaktusů bez patřičných dokladů, přičemž zásilky byly deklarovány jako „dekorace“. Předloni dokonce skupina Čechů pašovala ze Zanzibaru desítky chameleonů zabalených do oblečení v příručních zavazadlech.

Co hrozí zadrženému pašerákovi za převoz chráněných druhů?

Může dostat pokutu až milion a půl a samozřejmě jsou mu pašované exempláře zabaveny. V závažných případech, jako člen organizované skupiny, může být takový člověk potrestán odnětím svobody až na osm let.