Koronavirová pandemie výrazně ovlivnila připomínku 75. výročí nejhrůznější tragédie v historii Uherskohradišťska, která se stala 29. dubna 1945 ve Vápenicích za obcí Salaš. V lesním zákoutí, kde se stýkají svahy chřibských lesů, bylo den před osvobozením obce gestapem bestiálně zavražděno 20 salašský občanů.

Od té doby byly rok co rok v místě tragédie pořádány mírové slavnosti a pietní akce, jejichž účastníci vzdávali hold padlým hrdinům. Nejvíce, pět tisíc lidí nejen z Uherskohradišťska, jich přišlo do Vápenic v 29. dubna 1985, aby si při odhalování nového památníku, který nahradil malý hřbitůvek s dvaceti kamennými křížky, připomenuli, co nikdy nesmí být zapomenuto.