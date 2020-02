Památník pro papeže odlévali v Tupesích

Výročí tří událostí si připomenou v sobotu 18. dubna lidé na Velehradě a v Tupesích. Deset let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka, třicet let od návštěvy papeže Jana Pavla II. a sedmdesát roků od násilného uzavření klášterů v Československu s následné deportace řeholníků do internačních táborů.

Schránku pro poselství dalším generacím, jež bude uložené v památníku návštěvy papeže Jana Pavla II., odlili v tupeské slévárně. | Foto: Milan Zámečník