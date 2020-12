le jak si lidé za poslední rok museli zvyknout, i pálení ovocných kvasů probíhá za zvýšených protiepidemických opatření. Zájemci o domácí kořalku proto přivezou na domluvený termín kvas do pálenic, nechají ho tam a po domluvě si později přijedou pro hotovou pálenku. „Je to tak zhruba v 99 procentech pálenic v okolí,“ připomněl třeba páleničář z Vlčnova Petr Josefík.

Dobrou zprávou však je, že se trnkám i letos dařilo a tak navzdory všemu jedou pálenice již od začátku podzimu na plný výkon. „My už máme všechny termíny plné,“ hlásil i Adam Navrátil z rodinné pálenice Narátilova Pálenice ve Zlíně.

Podle něj byl letos co se úrody švestek týká, dobrý.

„Řekl bych až nadprůměrný. Trnky zarodily, pomohlo tomu i letošní deštivé počasí,“ míní Adam Navrátil, který současně připomněl na trnky bohaté uplynulé dva roky. I letošní úroda byla slušná,“ doplnil. Za dva roky tahle známá zlínská pálenice oslaví sto let od svého vzniku.

„Letos poprvé jsme pálili bez lidí, bylo to zvláštní, něco takového jsme ještě tady nezažili,“ zmínil Navrátil. Kdo by si chtěl ještě zde objednat pálení, má však smůlu. Všechny termíny již byly zamluveny. „Dnes jsme to oznámili na sociálních sítích, velmi nás to mrzí,“ oznámil Adam Navrátil.

V Pravčicích ještě zakázky berou

Naproti tomu pár volných termínů mají ještě v Pálenici Pravčice na Kroměřížsku. Tuto příznivou zprávu potvrdil páleničář Radoslav Pospíšilík.

„Objednávky máme zatím do 20. prosince a dál jsme ještě neobjednávali,“ uvedl Radoslav Pospíšilík, který je v roli páleničáře letos poprvé. Podle něj je ze záznamů o pálení patrné, že letos zde jde o průměrnou sezónu.

„Bylo málo letního ovoce, teď jsou kvasy ze hlavně švestek, jablek, někdo má ještě hrušky. Vzhledem k tomu, že máme možnost pálit i na malém kotli i na velkém, tak ale můžeme poskytnout pálení i těm, kteří mají množství kvasu kolem 80 litrů,“ přiblížil Radoslav Pospíšilík. V této zdejší pálenici považují v současné době za výhodu to, že mají k dispozici oddělený prostor pro obsluhu a pálenici a prostor pro zákazníky.

„Kvas k nám lidé dovezou, domluvíme se na způsobu předání a oni si přijedou až mají vypáleno,“ seznámil pravčický páleničář.

Trnkám se v Karlovicích nezadařilo

Nejmenší „frmol“ mají zřejmě v Pěstitelské pálenici Vranča v Novém Hrozenkově. Podle páleničáře Petra Vaška za to může malá úroda trnek v Karlovicích. „Přesto již objednáváme termíny pálení na začátek ledna. Musíme ale říct, že letos o termíny není přetlak. Vypadly nám totiž Karlovice, kde se letos trnkám nedařilo, proto je to na objednávkách hned poznat,“ vysvětlil Petr Vašek.

Podle něj museli i oni řešit, jak v souvislosti s pandemií koronaviru zajistí provoz. „Máme výdejní okénko. Řešili jsme to, protože se kvasy kazí, takže jsme potřebovali fungovat,“ zmínil Petr Vašek z Pěstitelské pálenici Vranča v Novém Hrozenkově.

Kde se naopak kalendář s objednávkami rychle plní, je na Slovácku.

„Máme plno do konce roku. Pořád ale přijímáme objednávky, teď už na začátek ledna příštího roku,“ uvedl páleničář Petr Josefík z Vlčnova. Podle něj mají zákazníci letos kvas zhruba kolem dvě sta až tři sta litrů.