„Páleničářskou sezonu jsme odstartovali ve druhé polovině loňského srpna, zatímco v roce v roce 2019 to bylo už 18. července. Protože máme zapsané zájemce o pálení do 27. ledna, kvasy z modrého ovoce budeme proměňovat ve slivovici až do jeho konce,“ prozradil už 12 let vedoucí jalubské pálenice Jindřich Zapletal.