Padl rekord Tříkrálové sbírky v Dolním Němčí, opět překročila 100 tisíc

Celkem 18 skupinek koledníků vyrazilo v sobotu 8. ledna ráno do ulic Dolního Němčí, aby u každého z domů zazpívali tříkrálovou koledu a odnesli si za to příspěvek do zapečetěné pokladničky a většinou k tomu i nějaký ten sladký mls.

Tříkrálová koleda v Dolním Němčí | Video: DENÍK/Pavel Bohun

Během několika málo hodin obešli celou vesnici a v rámci Tříkrálové sbírky vybrali rekordních 115 210 korun. Deníku to potvrdila tamní koordinátorka akce Martina Smetanová. „Lidé byli hodně štědří. Letos věnovali koledníkům v naší obci více než 115 tisíc korun, tedy o 13 tisíc víc, než před dvěma lety. Bylo to i dojemné. Někteří uronili slzu radosti z toho, že po loňské pauze mají možnost koledníky znovu přivítat," prozradila Martina Smetanová. O velké štědrosti podle jejích slov svědčí i to, že si děti přinášely také plné tašky darovaných sladkostí. „Letos jsme navíc mezi koledujícími měli hodně nových členů, většinou nadšených natolik, že svou účast slíbili i v příštím roce. Mezi nejmladší patřila tříletá Rozárka Zetková," dodala Martina Smetanová.