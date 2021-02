Opatření vyhlášená v zemi na základě nouzového stavu skončí v neděli. Je možné, že se znovu otevřou restaurace, služby či vnitřní sportoviště. Lékaři a ředitelé nemocnic ve Zlínském kraji mají strach z dopadů, které by mohly nastat zejména při kumulaci lidí.

Právě toho se nejvíce obává náměstek léčebné péče Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Jozef Macko.

„Lidé se budou více setkávat v obchodech, ve volnočasových a sportovních zařízeních, na horách a podobně. Do České republiky přitom dorazila britská mutace, která se rychle šíří. Máme také nízké procento naočkovaných lidí. To jsou faktory, které mohou současnou situaci, po zrušení nouzového stavu, zhoršit,“ míní náměstek léčebné péče největší nemocnice v kraji.

V případě zlínské nemocnice tento scénář podle Macka nehrozí, epidemiologický vývoj je v posledních týdnech příznivý.

Dokonce přistupují ke snižování počtu covidových stanic, které se starají o pacienty s onemocněním COVID-19 a vrací oddělení do běžných režimů. Z hlediska nárůstu počtu nakažených tímto onemocněním patří Zlínský kraj aktuálně mezi nejméně rizikové regiony v České republice.

HORY JEN V OMEZENÉM REŽIMU

Osobně se zrušením nouzového stavu náměstek nesouhlasí.

„Co se týká služeb a institucí, je potřeba co nejdříve zajistit návrat dětí a mládeže do škol. Nevadily by mi návštěvy hor a horských středisek, ale v omezeném režimu. Určitě nejsem pro otevření stravovacích zařízení typu restaurací a barů. V nich vidím velké riziko přenosu nákazy,“ upozorňuje Jozef Macko.

Podle Lenky Mergenthalové může nastat po zrušení nouzového stavu problém v důsledku neuváženého chování lidí.

„Pro naši nemocnici by to třeba s odstupem dvou týdnů mohlo znamenat naplnění kapacit,“ poukazuje staronová ředitelka Kroměřížské nemocnice.

„V průběhu roku se zcela jasně ukázalo, která místa jsou pro přenos infekce riziková. Patří mezi ně například restaurace nebo vnitřní sporty. Uvolnění těchto aktivit je nutné velmi opatrně zvažovat,“ dodává.

ROZESTUPY, ROUŠKY, DEZINFEKCE

Naopak venkovní sportovní aktivity není podle ní nutné nadále omezovat.

„Pohyb na čerstvém vzduchu lidem prospěje, pokud se budou chovat rozumně a budou dodržovat to, co se tu pořád omílá. Tedy rozestupy, roušky a samozřejmě dezinfekce rukou,“ připomněla Mergenthalová.

Spekulace o dopadech zrušení nouzového stavu odmítá ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

„Vnímám to jako zcela politickou záležitost. Pro nás v nemocnicích je podstatný vývoj počtu nakažených a cokoli, co pomůže zastavit jeho růst, je dobře,“ reagovala na dotaz Deníku.

Mnohdy jsou podle ní daleko účinnější opatření, která nezakazují, ale spíše edukují. Lidé by měli vědět, jak se mají chovat, aby se nákaza nešířila a přijmout každý svůj díl odpovědnosti za to, že nenakazí své blízké, své kolegy nebo kamarády.

NÁKAZA TU STÁLE JE

„Většina obyvatel se tak i chová. Nejsem odborník na efektivitu přijímaných opatření nebo zákazů. Jen vyzývám – nákaza tady stále je. Naše nemocnice sice v danou chvíli není nemocnými s covidem zahlcená, ale vyhráno zcela jistě není a v pondělí může být situace jiná. Vyzývám všechny, buďme odpovědní každý sám za sebe, i bez zákazů, příkazů a omezení,“ uzavírá Věra Prousková.