Milovníci vín nejen z Uherského Hradiště, se mohou těšit na překvapivou novinku. Pro místní i pro turisty se v období od května do října v metropoli Slovácka chystá páteční a sobotní otvírání vinných sklepů.

Vinný sklep U lisu v Uherském Hradišti. | Foto: se svolením Vinný sklep U lisu

Cílem je nabídnout veřejnosti možnost seznámení s víny slováckých vinařů. Nový projekt s názvem Otevřené sklepy prezentuje Městské informační centrum v Uherském Hradišti i tamní radnice s místními vinaři.

„Otevřené sklepy uvádíme letos poprvé s myšlenkou na podporu vinařské turistiky v Uherském Hradišti. Myslíme ovšem také na hradišťské obyvatele a možnosti trávení času s přáteli. Vždyť i my si rádi posedíme a popovídáme u skleničky dobrého vína z místní produkce a taky jsme rádi, že víme, kam na skleničku pozvat třeba víkendovou návštěvu,“ vyjádřila se k nápadu Michaela Sakrajdová z Městského informačního centra.

Do systému otevřených sklepů se podle mluvčího uherskohradišťské radnice Jana Pášmy prozatím zapojilo pět vinařů z Uherského Hradiště, kteří od května do října vždy v pátek a sobotu otevřou své sklepy, sklípky, vinařství či vinotéky a nabídnou lokální vína. A to vždy minimálně jeden z nich nebo více současně. Otevřené vinařství může být také vhodným cílem procházky, ať už se vydáme do centra města, či do Mařatic nebo Sadů.

„Je to jedinečná příležitost, jak si nejen užít vína, ale také seznámit se s místní kulturou, tradicí a historií výroby vína. Návštěva sklepů přináší ojedinělý zážitek. Jsou srdcem a duší místních vinařů, kde se víno vyrábí, skladuje a nakonec prodává,“ poznamenala místostarostka Uherského Hradiště Pavlína Jagošová.

Proto je to podle jejích slov ta nejlepší příležitost ochutnat vína přímo u zdroje.

„Věříme, že v budoucnu se členská základna bude rozrůstat o další vinaře. A to nejen díky návštěvám turistů, ale především díky přízni místních obyvatel,“ dodala Pavlína Jagošová.

Novinku s názvem Otevřené sklepy pozitivně vnímá také starosta metropole Slovácka Stanislav Blaha. Tento koncept podle něj může pomoct přilákat i více turistů, přičemž zároveň propaguje místní vinařství.

Podrobnosti, rozpisy otevřených sklepů a aktuální informace lze nalézt na webu Městského informačního centra: www.uherske-hradiste.cz.

Do Otevřených sklepů 2023 v Uherském Hradišti se zapojili:

Moja vinotéka

Vinařství Čajka

Vinný sklep U Lisu

Vinařství Rochůz

Vinařství Medek

Nejvíce vinných sklepů bývá otevřeno v období letních prázdnin, ale putovat po vinných sklepech lze v různé podobně vlastně po celý rok. Navíc se vinaři snaží tuto akci každoročně nějak ozvláštnit jako třeba v Blatnici pod Sv. Antonínkem, kde se sklepy otevírají večer a pije se přes noc. Ve Velkých Pavlovicích zase spojili putování za vínem s oranžovou barvou a návštěvníci se tak mohou obléknout do této zářivé barvy a vytvořit jedinečnou kulisu. V Novém Šaldorfu spojili otevřené sklepy s kopáním písku, kdy týmy mezi sebou soutěží v kopání či vynášení puten.



Některé vinařské obce jsou otevřeny formou ,,služby vinařů‘‘, což znamená, že v určitém období (nejčastěji během letní sezóny) má otevřeno, alespoň jeden vinař i ve všední den. Vinaři se pak během období prostřídají. Otevřené sklepy je možné navštívit např. ve Vrbovci, Dobšicích, Jaroslavicích, Velkých Bílovicích, Velkých Pavlovicích, v Hruškách, v Zaječí, v Pavlově, Bulharech a na dalších a dalších místech.



Zdroj: svetcestovatele.cz