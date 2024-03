Dnes, čtyřiadvacet měsíců po požáru, stojí na místě hrubá stavba nového srubu a už osm měsíců čeká na dokončení. „To, co tam vidíte, je už asi tři čtvrtě roku stará záležitost. Do stavu, v jakém je stavba dnes, byla dokompletována vloni o prázdninách,“ vysvětlil pro Deník bývalý hradní kancléř.

Od té doby je stav neměnný. „Využil jsem všechny peníze z podhodnocené pojistky a za ty se postavila hrubá stavba srubu. Od té doby to stojí a delší dobu ještě stát bude, protože musím zajistit další financování této nepříliš levné záležitosti,“ dodává Vratislav Mynář.

Na místě vyhořelého srubu v Osvětimanech postavil Vratislav Mynář hrubou stavbu nového; březen 2024Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Nyní si nechává zpracovávat rozpočty, aby věděl, co bude obnášet finalizace stavby srubu a pak teprve chce řešit zdroj peněz na následující stavební etapu.

„Určitě je to běh na delší trať. Letos to hotové v žádném případě nebude. Poté, co budu znát finální částku těch zbývajících rozpočtů, tak se budu zabývat sháněním financí na dokončení srubu,“ poznamenává Vratislav Mynář.

Kancléřova manželka: Vyhořelý srub v Osvětimanech se postaví znovu, trochu jinak

Jeho manželka Alex, se dva měsíce po požáru letmo vyjádřila k případné budoucí nové podobě srubu. „Už je jasné, že dům byl zapálen úmyslně, a o to je to horší. Byla bych raději, kdyby šlo o chybu v elektroinstalaci. Oplakali jsme to. Trávili jsme tam víkendy i Vánoce, měli jsme tam osobní věci, které jsou nenahraditelné. Je to kruté,“ svěřila se tehdy Alex Mynářová serveru Super.cz.

Roubené stavení stálo u Ski Areálu Osvětimany nedaleko Mynářova penzionu Malovaný. Jeho následný požár likvidovalo nad ránem 29. března 2022 osm profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Nikdo při něm neutrpěl zranění. V době příjezdu hasičů hořela celá střecha objektu. Požár dostali pod kontrolu zhruba po hodině.

Z domu podle jejích slov nezbylo nic, jen základová deska. „Na podzim se to začne stavět celé znova. Bude to trochu jiné, během sedmnácti let, co ten srub fungoval, se na něm našly nějaké mouchy. Třeba tam byla moc malá kuchyně, takže se to vylepší, když už k této události došlo,“ poznamenala Alex Mynářová v květnu 2022.