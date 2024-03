Celkem 23 dopravních nehod během tří posledních let, při nichž jeden člověk zemřel, třináct jich bylo zraněno a pojišťovny přitom vyčíslily škody vzniklé v letech 2021 a 2022 bezmála na dva a půl milionu korun.

„Dvaapadesátiletý muž přecházel přes přechod od Klubu Mír do centra města. V tu dobu jel od Starého Města řidič nákladního auta, který muže zřejmě přehlédl a srazil jej. Chodec utrpěl těžké zranění, kterému podlehl,“ informovala policejní mluvčí Milena Šabatová.

Podívejte, jak se bourá pivovar v Jarošově. Pryč jsou už oba legendární komíny

O pár měsíců později 10. října 2022 krátce po poledni se na hlavní křižovatce v Hradišti střetla dvě osobní auta. Od Starého Města do Sokolovské odbočoval seat. Zastavil před přechodem, aby dal přednost chodcům, ale nevšiml si toho řidič fabie za ním.

„Došlo ke srážce vozů, nehoda se naštěstí obešla bez zranění,“ upřesnila Milena Šabatová. Škoda se tehdy vyšplhala na 70 tisíc korun.

Po kolizi dvou osobních aut u chodníku na hlavní křižovatce zůstalo několik dnů zdeformované zábradlí. Stalo se nepřehlédnutelnou připomínkou jedné z řady nehod, k nimž na tom místě už léta dochází. A co je hlavní příčinou karambolů v samotném centru metropole Slovácka?

Zimní stadion v Hradišti čeká demolice. Město teď vybírá, kdo postaví nový

„Řidiči tudy jezdí vyšší rychlostí, než je padesátka a pak už nereagují na žlutý signál. Ten signalizuje, že mají zůstat stát a ne to, že mají přidat plyn a snažit se co nejrychleji projet. Auta totiž jezdí v takovém balíčku a ti, kdo v tom balíčku jedou poslední, nechtějí zůstat stát na červenou, takže riskují a jedou na poslední chvíli, když už se rozsvěcuje zelený signál vedlejších ulic. V té chvíli to vytváří nehodovou situaci,“ popisuje jeden z problémů hradišťské centrální křižovatky koordinátor BESIP Zlínského kraje Zdeněk Patík.

Nehodovost na centrální křižovatce v Uherském Hradišti v roce 2022:

14 dopravních nehod

1 mrtvý

4 zranění

Nejčastější příčina – nedání přednosti protijedoucímu vozidlu při odbočení vlevo

Nehodovost na centrální křižovatce v Uherském Hradišti v roce 2023:

7 dopravních nehod

4 zranění

Nejčastější příčina – nedání přednosti protijedoucímu vozidlu při odbočení vlevo