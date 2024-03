Už více než tři desítky let chátrá v centru Uherského Hradiště budova někdejších lázní. Navíc jde o památkově chráněný objekt, za jehož vznikem v letech 1936 – 1937 stál architekt Bohuslav Fuchs. Provoz lázní skončil v roce 1992 poté, co začal fungovat krytý bazén v blízkosti hradišťské sportovní haly. Od poloviny 90. let působí tyto prostory dojmem opuštěného areálu. Jeden čas tam dokonce pronikli bezdomovci. Vzápětí ale byla stavba proti vstupu lépe zabezpečena.



Nahrává se anketa ...

„Převod objektu bývalých lázní z majetku města do soukromého sektoru se uskutečnil v roce 1995 (v majetku města Uherské Hradiště byl objekt v letech 1991 – 1995). Podle našich informací připravuje soukromý investor a současný majitel projekt komplexní rekonstrukce na letošní rok. Z pohledu města je obnova bývalých lázní již vysoce žádoucí, protože se jedná o památkově chráněný objekt, který dlouhodobě chátrá,“ upřesnil Deníku mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Éra chátrání starých lázní je tak podle všeho u konce. Jejich obnovu řeší projekt, na jehož základě mají v následujících dvou letech vyrůst ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží byty 1+kk a 2+kk a k tomu u objektu odpovídající počet parkovacích míst.

Nůž na krku: budoucí spalovna odpadů v Mařaticích musí dodržet 17 podmínek

„V přízemí a v části prvního nadzemního podlaží řešíme gastronomický koncept. Na projekt máme již vydané stavební povolení. Obyvatelé sousední bytovky V Teničkách se ale kvůli budoucímu parkovišti odvolali na Krajský úřad Zlínského kraje a tam by v těchto dnech mělo padnout rozhodnutí,“ prozradil Deníku majitel objektu Ivo Mitáček.

Ten by stavební práce chtěl zahájit co nejdřív, možná už v dubnu. Hotovo by podle něj mohlo být na přelomu let 2025 a 2026.

„S památkáři jsme se bez problémů domluvili na zadávacích podmínkách, co je, a co není třeba chránit. Uliční fasádní část budeme dávat do původního stavu z roku 1936,“ dodal Ivo Mitáček.