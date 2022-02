„Vnímám to jako vítězství nejen pro nás, ale i pro obyvatele Chylic. Chtěl bych jim proto poděkovat za to, že jim nebylo lhostejné, co má uprostřed jejich místní části vyrůst. Ze strany naší rodiny jim za to patří velké díky,“ řekl Deníku Jiří Soviš.Kladně hodnotí rozhodnutí zastupitelů také Chyličan Miroslav Hanus.

„Do toho prostoru se plánovaný dům jednoduše nehodí, narušoval by ráz lokality. Uvítal bych, kdyby došlo k demolici chátrající stavby, která tam je a na jejím místě vznikl například parčík. U čeho si ale nejsem zatím jistý, to je jak naložit se sklípkem, jenž se nachází pod objektem,“ vyjádřil se Miroslav Hanus.

Starostka Ostrožské Nové Vsi Jaroslava Bedřichová (Svobodní) nechtěla rozhodnutí zastupitelstva obšírněji komentovat.

„Pro vedení obce je závazné usnesení Zastupitelstva Ostrožské Nové Vsi, které neschválilo pokračovat v realizaci záměru přestavby rodinných domů č. p. 63 a 64 v ulici Na Lapači v Ostrožské Nové Vsi v Chylicích,“ konstatovala Jaroslava Bedřichová.

Zanedbaný dům koupila v roce 2002 firma JOKOVA a chtěla jej přestavit na objekt s kancelářemi. Nakonec svůj plán nerealizovala a v roce 2018 se rozhodla budovu prodat.

Obec dům odkoupila včetně projektu a řešila, jak naplánované prostory pro obec využít, mimo jiné k výstavbě obecních bytů.