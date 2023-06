Mužské pěvecké sbory z Vážan, Bojkovic, Derfle a Ostrožské Lhoty. K tomu si přidejte ještě Vlčnovské búdové umělkyně. To byla sestava na už tradičním Antonínkovém sečení trávy v Ostrožské Lhotě, které se uskutečnilo druhou červnovou sobotu v parku v Hájku.

Tradiční Antonínkové sečení trávy v Ostrožské Lhotě se uskutečnilo druhou červnovou sobotu v parku v Hájku. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Nejprve se ve zhruba patnáctiminutovém bloku představily jednotlivé sbory. Ve Lhotě vůbec poprvé zazpíval ženský soubor z nedalekého Vlčnova, který si říká Vlčnovské búdové umělkyně. Antonínkové sečení a zpívání se jim líbilo.

„Bylo to výborné. Jsme ve Lhotě poprvé, velice nás překvapil příjemný areál, všechno bylo hezky připravené. Počasí vyšlo, mužské sbory byly luxusní. Chlapi zpívali velice dobře. Bylo to svižné, ne dlouhé, tak akorát. Chlapi mají tendenci svoje vystoupení někdy protahovat - tady to nebylo,“ pochválila akci členka Vlčnovských búdových umělkyň Lenka Sentlová a krátce představila soubor.

Davové šílenství. Na sraz veteránů do Kovozoo zamířilo téměř 10 tisíc lidí

„Nejsme tady v kompletním složení. Schází dvě nemocné členky a také naše umělecké vedoucí Marie Matulová. Z 99 procent jsme bývalé členky souboru Vlčnovan. Náš soubor existuje nějakých sedmnáct osmnáct let. Nikdy jsme žádné výročí neslavili. Scházíme se, pomluvíme chlapi, pak si ale řekneme, že by to mohlo být aj horší a jedeme dál (směj se).“

Po představení souborů následovala soutěž v sečení trávy, kterou vyhrál člen lhotského mužského sboru Stanislav Kuřina. „Jsem rád, to je jasné. Vždycky jsem byl na druhém nebo třetím místě. Ze sboru chodím většinou já, doma neseču, už je nato technika, jen jednou za rok tady,“ přiznal spokojený vítěz.

Na druhém místě se v mužské kategorii umístil Tomáš Bečica z Derfle a třetí byl Pavel Zemčík z Bojkovic.

Papežův diplomat na Slovácku. Arcibiskup Okolo kráčel v procesí Božího těla

Také v ženské kategorii zůstalo první místo ve Lhotě. Pomyslnou zlatou medaili vyhrála Irena Ludvíková. „Jsem hrozně překvapené, ale musím říct, že to nebylo jenom rukama. Pořadatelé připravili perfektně kosy. Byly ostré jak břitva. Ještě je dobré, když si před sečením dáš dvě nebo tři deci, potom to jde samo,“ povídá s úsměvem vítězka.

Jeden z hlavních organizátorů Michal Pěnčík byl po sečení spokojený, ale celý den bedlivě sledoval předpověď počasí „Hlásili déšť. V obecním sále byla připravena také mokrá varianta, ale sečení v sále není úplně ono. Jsme rádi, že to nakonec dopadlo vlhce – ne úplně mokře,“ narážel na pár kapek v průběhu sečení a pochválil soutěžící.

VIDEO: Nový supermarket Tesco v Ostrohu byl v obležení cyklistů

„Sbory vyslali dobré zástupce. Měli jsme obavu, že nepřijdou lidi, ale nakonec jsme spokojení. Také máme dvě první místa v soutěži. Staňa si to zasloužil, v minulých letech se umísťoval těsně pod prvním místem.“

Ceny pro nejlepší sekáče předával starosta obce Roman Tuháček. První místo byla tradiční cena – litr slivovice, kterou věnoval právě starosta Ostrožské Lhoty.