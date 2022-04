„Vlastně mě do Česka vyhnala mamka. Řekla, jenom běž, máš tam otce, znáš to tam. Pomohla mi také firma. Cestovala jsem do Česka přes Rumunsko, firma mně koupila lístek do Vídně, tam už si mě vyzvedl otec. Jela jsem do známého prostředí, byla jsem tady už mnohokrát. Je tu bezpečí, mám to tady ráda, Lhota je můj druhý domov,“ přiznává Ivanna Hensirovska.

Ivano-Frankivsk je moderní město, ve kterém žije přes 220 000 obyvatel a společně s přilehlými rajóny tvoří půlmilionovou aglomeraci. Mnozí Lhoťané město znají ze společného zájezdu v roce 2019. Hned první den ruské invaze na Ukrajinu došlo k raketovému útoku na místní mezinárodní letiště. I když je město na západě Ukrajiny, žádný klid tam není ani teď.

„Po městě chodí diverzanti z Ruska, fotí budovy a strategická místa. Dnes (19. března) chytili jednoho přímo v naší ulici. Včera zase dopadly rakety asi 30 km od města. V lesích jsou velká sila, která bombardují,“ povídá Ivanna, která je v každodenním telefonickém kontaktu se svou matkou, ta ji informuje o aktuální situaci.

Proč Rusko napadlo Ukrajinu? Jak si Ivanna vysvětluje okupaci svojí země?

„Prezident Putin není politik, není ani podnikatel. Je to voják, plánuje jenom války. Rusko válčilo v Čečensku, v Gruzii, v Sýrii, je to pro něho profesní záležitost. Také chce mít Ukrajinu pod kontrolou stejně jako Bělorusko. Nemůže se smířit s tím, že se Rusko se zmenšuje a jiné státy chtějí být svobodné.“

Jak se Ukrajinci dívají na svoje ruské sousedy? Jak se dívají na Evropskou unii?

„O Rusko se u nás nikdo moc nestaral. Každý si žil svým životem, lidi byli rádi, že si můžou jít vydělat peníze do Evropy, nebo třeba i do Ruska. Touha Ukrajinců po vstupu do Evropské unie byla před válkou tak šedesát procent pro vstup. Zbytek lidí se klonil k Rusku, teď už nechce s Ruskem spolupracovat nikdo,“ tvrdí Ivanna.

Jak se zapojí do života v České republice? Má v plánu kino, bazén nebo nějakou zábavu? Jakou má představu o příštích dnech a týdnech?

„Na Ukrajině hučí každý den sirény. Nemůžu myslet na tanec a zábavu, když u nás umírají lidi. Nemůžu myslet na zábavu, když jsou mamka, bratr a moji přátelé v nebezpečí. Maximálně se jdu projít se psem nebo si jdu zacvičit. Možná se to časem změní, ale teď na nějakou zábavu nemám ani pomyšlení,“ říká na závěr Ivanna Hensirovska.

Ivanna Hensirovska (33)

Rodačka z Ivano-Frankivska. Devět let pracuje v rumunsko-kanadské reklamní společnosti. Otec Bohdan Hensirovski, matka Světlana, bratr Jaroslav (29). Mluví anglicky, německy a má základy turečtiny. Jazyky jsou jejím koníčkem. Má ráda zvířata – doma má dva psy: německého a kavkazského ovčáka. Říká, že její největší překvapení od minulé návštěvy Ostrožské Lhoty bylo vyschlé jezero po cestě z Hájku ve směru na Uherský Ostroh.