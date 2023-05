Po dvou letech se veřejnost znovu dočkala slavnostního otevření bunkru pod Svatým Antonínkem. Ze známých koronavirových důvodů se oblíbená akce v předešlých dvou letech neuskutečnila. Bunkr se už tradičně otvírá ke konci dubna. Podobné to bylo také v letošním roce. Předposlední neděli v dubnu se u bunkru sešlo, odhadem, kolem stovky lidí.

Bunkr pod Svatým Antonínkem je otevřený. Děkuji správcům, jsou to srdcaři, řekl starosta Ostrožské Lhoty. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Na slavnostním zahájení nescházel starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček, starosta Blatnice pod Svatým Antonínkem Petr Buzík a jako host praporčice Beata Králová, která v roce 2019 předala dokumenty od objektu.

„Děkuji za pozvání, děkuji za armádu, ale dneska jsem tu sama za sebe. Děkuji všem, kteří se zasloužili o zprovoznění bunkru,“ řekla v krátkém proslovu Beata Králová.

Starosta Ostrožské Lhoty ocenil hlavně nedělní program a oba správce bunkru.

„O historii tohoto objektu už jsme slyšeli. Osobně bych chtěl poděkovat všem, kteří zajistili program pro tuto akci. Pánům Bočkovi a Kuřinovi, že bunkr udržují a starají se o jeho perfektní stav. Je vidět, že jsou to srdcaři.“

Turisté z Ostrožské Lhoty opět otevřeli historický bunkr pod Svatým Antonínkem

V nedělním odpoledni byli u bunkru k vidění americké džípy z druhé světové války. Antonín Hanák z Blatnice přijel na ruské sajdkáře Ural M 72. Návštěvníci si také mohli prohlédnout výstavku airsoftových zbraní.

„Jsou to repliky opravdových zbraní. Dá se říct, že tento vojenský sport vznikl v osmdesátých letech v Japonsku. Náš klub má členy z Blatnice a blízkého okolí. Fungujeme zhruba deset let, “ prozradil jeden z členů klubu Tomáš Blahynka.

Výstavba vojenského bunkru se datuje do šedesátých let minulého století. Ve Zlínském kraji by podobných objektů mělo být minimálně patnáct. Jediný zpřístupněný veřejnosti je právě pod Svatým Antonínkem. Objekt sloužil armádě v 70. letech jako pozorovatelna.

Ostrožská Lhota je největší ze Lhot v naší zemi

V roce 2012 byl převeden ministerstvem obrany na obec Ostrožskou Lhotu. Celá rekonstrukce trvala zhruba rok a bylo na ní odpracováno úctyhodných 466 hodin. Všechno organizoval Stanislav Kuřina pod záštitou lhotských turistů a obce.

Další významný milník přišel v roce 2019. Turisté z Ostrožské Lhoty převzali od zástupce Armády České republiky, konkrétně od praporčice Beaty Králové, dokumenty od zmíněného objektu.

Bunkr je pro veřejnost otevřen každou neděli od 14 do 17 hodin. Sezona se zahajuje obyčejně v polovině dubna a trvá do konce října. Správcem bunkru je Stanislav Kuřina, druhým správcem je Josef Boček.