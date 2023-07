Mužský pěvecký sbor, dechovka Fašankbend posílená o dva muzikanty a další desítky Lhoťanů se vydali na 41. Sraz Lhot a Lehot, který se konal v Nové Lhotě v okrese Hodonín. Jediná Lhota z okresu Uherské Hradiště, Ostrožská Lhota, měla na Hořnácku famózní zastoupení. Celkem více než stovku lidí.

Setkání Lhot | Video: Stanislav Dufka

„Jsem nadšený. Máme skvělé lidi, u nás to prostě žije. Také proto jsme letos dostali ocenění Vesnice roku ve Zlínském kraji. Jsem na naše Lhoťany hrdý. Je to bombastická prezentace naší obce – nádhera,“ rozplýval se nad účastní první muž Ostrožské Lhoty Roman Tuháček.

Na třídenním srazu vystoupily kapely UDG, Sebastiana, Fleret, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Křídla, Ferrum, ABBA Revival nebo horňácké Huménečko a také Mužský sbor z Ostrožské Lhoty.

Roman Tuháček celý program hodnotil kladně. „Všechno je, jak má být. Plynulé, klidné, je to pohodové setkání. Starosta Nové Lhoty, Tonda Okénka, to má krásně zorganizované. My děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit tohoto srazu, který má krásnou tradici,“ řekl starosta Ostrožské Lhoty.

Připomněl, že v roce 2031 uplyne patnáct let od pořádaní prvního srazu Lhot právě v Ostrožské Lhotě. „V tomto roce chceme sraz zorganizovat znovu u nás. Bude to také výroční datum o první zmínky o naší obci. Víťa Lopata (organizátor prvního srazu v Ostrožské Lhotě) nahlásil na ten rok uspořádání srazu v naší obci. Věřím, že to klapne,“ prozradil na závěr starosta největší Lhoty v České republice.

Vrchol letošního srazu Lhot a Lehot byl na slavnostní schůzi. Na té měl hlavní slovo starosta Nové Lhoty Antonín Okénka. Jeho obec uspořádala sraz už podruhé.

„Jsme rádi, že vás můžeme znovu přivítat. Měli jsme uspořádat sraz v plánu o nějaký rok dřív, ale všechno přerušil covid. První sraz jsme uspořádali před 38 lety. K prvním srazu jsme připravili malou prezentaci, kterou si můžete prohlédnout ve vitríně před obecním úřadem,“ řekl mimo jiné hlavní muž letošního setkání.

Ostrožská Lhota na 41. setkání Lhot a Lehot:

Zdroj: Stanislav Dufka

Pořadatelé příštího srazu, který je ve Starojické Lhotě v okrese Nový Jičín, si pro standardu, která se předává dalším organizátorům doslova, přišli pěšky.

„Ten nápad vznikl v minulém roce. Byl u toho Lukáš Kopecký, který je pravidelný účastník srazu. My jsem mu nejdříve nevěřili. Pak se toho chytili další lidé, kteří jsou turisté a pravidelně chodí, to jsme si řekli, že to dáme. Nakonec nás šlo osm lidí. Bylo to 128 kilometrů a ušli jsem to za čtyři dny,“ prozradila Radka Kolenovská, která je jednou z organizátorek příštího srazu.

Srazy Lhot a Lehot se začaly pořádat v roce 1981 v Uhlířské Lhotě v okrese Kolín, zúčastnila se ho čtyřicítka Lhot. Slovenské Lhoty se poprvé přidaly v roce 1985 v Nové Lhotě v okrese Hodonín. Tehdy probíhal sraz především v přilehlé osadě Vápenky.

První sraz na Slovensku byl o čtyři roky později (1989) v Dolné Lehotě u Brezna. Rekord v účasti drží Dlouhá Lhota v okrese Mladá Boleslav. V roce 1986 přijelo na sraz 93 obcí. Termín drtivé většiny třídenních srazů bývá první víkend v červenci. Letošního srazu se zúčastnilo 62 Lhot, devět přijelo ze Slovenska.