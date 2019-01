Uherský Ostroh – Nové těžební jezero možná vznikne poblíž Uherského Ostrohu. Město se bojí rizika záplav a zhoustnutí provozu kvůli nákladním autům.

Ložisko štěrkopísku se v katastru Uherského Ostrohu nachází asi kilometr od obytné zástavby směrem na Moravský Písek. Tam, kde se v současnosti nachází pole, by v budoucnu mohlo ležet třicetihektarové těžební jezero. „Jeho břehy budou rekultivovány, upraveny a osázeny zelení, která navíc vytvoří podmínky pro zvěř. Z krajinného hlediska by náš záměr přinesl pozitivum,“ tvrdí Pavel Josefus, konzultant těžařské firmy Jampílek.

Na vzniku jezera by tak kromě těžařů mohli vydělat i rybáři. „Rozhodně bych si tam zachytal, proč ne,“ uvažuje Pavel Dovrtěl ze Starého Města.

Jenže takový plán se zatím příliš nezamlouvá starostce Uherského Ostrohu Haně Příleské. „Máme už vodu z jedné strany, teď bychom měli i z té druhé. Mohlo by to mít za následek zvýšené riziko zaplavování města,“ myslí si Příleská.

První žena Ostrohu se bojí i nárůstu kamionové dopravy. U budoucí pískovny se má totiž denně vytočit kolem šedesáti nákladních aut. „Firma sice říká, že nic takového nepocítíme, já mám však pohled rozdílný. Obávám se, že by to bylo jinak a nákladní auta by nám jezdila přes městskou památkovou zónu,“ dodala Příleská.

Společnost Jampílek za tato rizika nabízí ostrožské pokladně až milion a půl korun ročně. Jednalo by se o povinné odvody z těžební činnosti do městského rozpočtu i dotace na kulturní a společenskou činnost. „Otázkou je, jestli nám tato částka vystačí na opravy eventuelně poničených silnic,“ zamyslela se starostka Příleská.

Podle konzultanta Josefuse jsou však podobné obavy liché. „Podle odborného posouzení by mělo docházet ke zvednutí hladiny jezera asi o pět centimetrů, což je zanedbatelné. Navíc těžební prostor by se nacházel na straně odvrácené od Uherského Ostrohu. Záplavy tedy tomuto městu nehrozí A Moravský Písek je zase chráněn hrází,“ oponuje Josefus.

Dopravu materiálu z místa těžby zatím projektanti řeší ve dvou variantách. Náklaďáky by jezdily směrem na Brno i Uherské Hradiště. Jižní trasa by počítala s vybudováním příjezdové komunikace podél toku Nové Moravy, jižní by se napojovala východně u Moravského Písku. Těžká vozidla by tak obtěžovala obyvatele Moravského Písku či Nedakonic. „Doprava je citlivou součástí projektu a určitě s představiteli dotčených obcí uspořádáme ještě několik jednání,“ podotkl Josefus.

V současnosti se celý projekt nachází pod drobnohledem ministerstva pro životní prostředí, které vypracovává podrobné posouzení jeho vlivu na přírodu. Dokument by měl být hotový na přelomu letošního jara a léta. O tom, zda se u Uherského Ostrohu bude těžit či nikoliv, rozhodne na jednom ze svých zasedání tamní zastupitelstvo.

Ložisko štěrkopísku ukrývá více než pět milionů kubíků suroviny. Podle zástupců firmy Jampílek by se u Ostrohu těžilo nejméně dvacet let.