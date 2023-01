Jiří HadašZdroj: Trubačík Vojtěch„Z výsledku mám velkou radost. Jsem rád, že konečně po deseti letech budeme mít hlavu státu, na kterou se dá nejen dívat, ale na kterou budeme i možná hrdí. Co se týká kampaně, tak si myslím, že z pohledu Andreje Babiše byla za hranou. Nelíbilo se mi strašení lidí vším možným, kteří mu to navíc věřili. Na druhou stranu jsem rád, že to tým generála Pavla ustál s grácií a chladnou hlavou. Co se týká přímé prezidentské volby, tak si myslím, že když to dřív rozhodoval Parlament, tak nebylo mezi lidmi tolik nevraživosti. Podle mě by se měly stanovit nějaká přísnější pravidla na předvolební kampaně. Pokud ne, tak bych to vrátil k rozhodování mezi politiky. To, jak se lidi při této volbě rozhádali, nám za to nestojí.“

Publicista a spisovatel Jiří Jilík, Uherské Hradiště

Jiří JilíkZdroj: se svolením Jiří Jilík„Petra Pavla jsem volil a přeji mu, aby byl oblíbenější než jeho předchůdce. V případě kampaně si myslím, že jí bylo ve všech médiích až moc, a že byla proto konfrontační, což bylo ke škodě věci. Méně někdy znamená více. Média to zbytečně rozmazávala. S přímou volbou nemám problém, dává se tím najevo silná prezidentova legitimita, protože je přímo volený národem. Dá se říct, že má mandát lidu této země.“

Starosta Uherského Hradiště a poslanec Poslanecké sněmovny Stanislav Blaha

Stanislav BlahaZdroj: se svolením Společně pro Hradiště„Mám z výsledku velkou radost, svoji volební preferenci Petru Pavlovi jsem vyjádřil už před prvním kolem. Ke kampani už se nechci vyjadřovat, rozumně uvažující člověk si udělal obrázek sám, myslím si, že to, co se tady rozpoutalo, to tady ještě nebylo a jsem rád, že to máme za sebou. Co se týká přímé prezidentské volby, tak tu máme zakotvenou v ústavě, nicméně se domnívám, že přímá volba do našeho systému nepatří.“

Poslanec Poslanecké sněmovny Petr Gazdík, Suchá Loz

Petr GazdíkZdroj: se svolením Petr Gazdík„Chtěl bych novému prezidentovi poblahopřát a všem poděkovat za to, že pomohli k tomu, abychom zase mohli být hrdi na svou hlavu státu. Co se týká předvolební kampaně, tak byla jednou z nejhorších, kterou jsme zažili a jsem rád, že ty lži používané Pavlovou protistranou dosáhly takové meze, že to část národa naštvalo a dali hlas protistraně. Ukazuje to, že i se slušností se dají vyhrát volby. Po oné ostudné druhé nepřímé volbě Václava Klause jsme dosáhli toho, že máme volbu přímou a je potřeba o této volbě diskutovat, jestli třeba nezkrátit období mezi prvním a druhým kolem, protože čím déle trvá, tím déle to společnost rozděluje.“

Senátor Josef Bazala, Staré Město

Josef BazalaZdroj: se svolením Josef Bazala„S volebním výsledkem za mě spokojenost. Kampaň hodnotím tak, že byla agresivní. Myslím, že samotní kandidáti se při jedné z posledních televizních debat zalekli toho, kam až vyšroubovali tu nenávist mezi lidmi. Nejsem zastáncem přímé volby, která jak vidíme, obyvatele rozděluje.“