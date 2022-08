„Zaměřujeme se na další vzdělávání učitelů, ale také na to, jak učit, aby to děti bavilo a něco se naučily. Kurzy a semináře činnostního učení vedou zkušení učitelé z praxe,“ informuje Čeněk Rosecký, který je jednadvacet let ředitelem Tvořivé školy. Jejím mottem je: Všemi smysly, radostně a s úspěchem.

Letní tvořivá škola na Velehradě nabídla kantorkám a kantorům ze základních školy kurz výtvarné výchovy tvořivě, zdravý pohyb ve výuce, kurz činnostní učení českého jazyka ve 4. a 5. ročníku a kurz činnostní učení anglického jazyka ve 3. až 5. ročníku.

Lektorkou v posledně jmenovaném kurzu byla Lucie Pereková, z Horního Slavkova v okres Sokolov na Karlovarsku.

„Pro Tvořivou školu pracuji 17 let. Učila jsem zde základy mluvnice anglického jazyka ve III. ročníku ZŠ, správnou výslovnost hlásek, tvoření slov a vět. Připravovali jsme se na učivo angličtiny ve 4. a 5. ročníku, kde se žáci budou učit tvořit otázky, zápory a odpovědi na zadané otázky,“ informuje lektorka Lucie Pereková, která je učitelkou čtvrt století.

Kantorka Monika Kůrková z Šumavských Hoštic, učící angličtinu ve 3. až 5. třídě, byla v Letní tvořivé škole ve Velehradě poprvé.

„Moc se mi tu líbilo. Nečekala jsem, že v tomto slováckém kraji je tak hezky. V kurzu jsem se sešla s úžasnými kolegyněmi, s nimiž jsme si velmi ráda vyměnila zkušenosti,“ řekne nadšeně učitelka Kůrková.

Od Heleny Škopkové z Horního Slavkova od Sokolova, učitelky na I. stupni základní školy se dozvídám, že se pedagogové věnují v kurzu výuce žáků českého jazyka pro 4. a 5. ročník, konkrétně vyjmenovaným slovům.

„Na kurzu Tvořivé letní školy jsem už podevatenácté. Jsem nadšená krásnou, prostornou a hezky vybavenou školou. Ve Velehradě vládne úžasná atmosféra. Jsem zde vždycky moc spokojená,“ libuje si Hana Honová z Olomouce, kde už 30 let učí na I. stupni základní školy. V kurzu výtvarné výchovy nakreslila portrét své dcery, věrný její fotografii.

Lektorka v kurzu výtvarné výchovy Lenka Kalová z Českých Budějovic se svěřuje, že 20 let učila výtvarnou výchovu na I. stupni základní školy. Momentálně učí dospělé kresbu, malbu a různé jiné techniky ve vlastním ateliéru.

„Oni se chtějí něco naučit, ale také relaxovat. Když jednou zkusí kresbu nebo malbu, tak zjistí, že je to výborná investice. Pedagogové budou zase předávat ty malířské techniky dál. Budou mít pocit toho užitečně stráveného času pro sebe i pro ty, kterým budou ty techniky a postupy předávat,“ předestře svou představu Lenka Kalová.

„Novým trendem je, že přibývá učitelů, kteří mají zájem se i o prázdninách vzdělávat. Většina škol hradí těmto pedagogům kurz ze svých prostředků, necelá pětina učitelek a učitelů si kurz uhradí sama. To dřív nebývalo,“ vidí pozitivně dobrovolné vzdělávání pedagogů Čeněk Rosecký.