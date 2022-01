Oslavy měly trvat tři dny. Přišel covid

O loňské třetí červnové sobotě slavili v Huštěnovicích 800 let od první písemné zmínky v listinných zápisech o obci. Protože osm set let je pořádný kus historie, měli Huštěnovičtí v plánu uspořádat třídenní oslavy, které by si takové jubileum zasloužilo.

„Žel, události spojené s virovou pandemií a vydaná vládní opatření nám plány trochu překazily. V obřadní síni jsme se mohli se svými hosty společně zastavit a vzdát úctu všem těm, kteří se o rozkvět Huštěnovic zasloužili,“ zavzpomínal na krátkou oslavu jubilea Aleš Richtr, muž na postu starosty Huštěnovic.

Začali odstraňovat škody po loňské povodni na řece Moravě

U příležitosti zmíněného výročí byla představena zbrusu nová kniha o 273 stranách a s 603 stovkami fotografií, nesoucí název Huštěnovice v osmi staletích. Autory díla byla dlouholetá huštěnovická kronikářka Alena Bazalová s tamním historikem Jakubem Veselým.

Před budovou radnice byla pak odhalena bývalým hejtmanem Jiřím Čunkem a huštěnovickým starostou pamětní deska, kterou vytvořil napajedelský kameník Roman Oharek.

Investice pandemie nezastavila

„Přestože loňský rok nebyl kvůli covidu radostný, podařilo se nám zrealizovat několik prospěšných investičních akcí. V kulturním domě jsme dokončili rekonstrukci prostor po bývalé pražírně kávy, kde jsme vybudovali šatnu, sociální zařízení, sklad cvičebních pomůcek pro základní a mateřskou školu, místnost pro ping-pong a skladiště pro uložení pódia, židlí a stolů,“ vypočítává starosta.

Jedním dechem dodá, že náklady významných akcí přišly na 10 a půl milionu korun.

SPOLU vyhrálo i na Slovácku. Pod čarou ponoru skončily ČSSD a KSČM

„V letošním roce probíhá rekonstrukce kotelny mateřské školy, na kterou jsme dostali dotaci. Podařilo se nám získat finanční podporu i na pumptrackovou dráhu, s jejíž realizací začneme v letošním roce. Na dotaci jsme dosáhli u rekonstrukce ulic Dvořiště a Ke Družstvu, které budou realizovány na jaře v příštím roce,“ říká spokojeně Aleš Richtr.

Radost má starosta z toho, že v obci působí v současné době aktivně několik spolků TJ Sokol, Český zahrádkářský svaz, Český červený kříž, folklorní soubor Marenka a Muzejní spolek. Všechny spolky jsou podle něj velmi aktivní a stejně dobré.