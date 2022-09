„Šli jsme do toho s odhodláním a poprvé v rámci jakési koalice a já si myslím, že jsme udělali všechno proto, aby to dopadlo dobře. Teď se můžeme bavit o tom, jestli do dopadlo, anebo nedopadlo dobře,“ prohlásil při oslavách volebního výsledku starosta Stanislav Blaha.

Pyrrhovo vítězství. Společně pro Hradiště nemusí sestavit radniční koalici

Na jeho slova navázal o několik minut později v hotelu Grand Michal Dvouletý.

„Ten vzkaz, který nám voliči dali je naprosto jasný, do jisté míry očekávají změnu,“ naznačil lídr Hradišťáků.

Za ANO 2011 se Deníku vyjádřil čerstvě zvolený zastupitel Jiří Vašica.

„Záleží na tom, aby si ti, co mají tvořit volební koalici, sedli s volebním programem,“ konstatoval.

Noví zastupitelé Uherského Hradiště. Podívejte se, koho jste zvolili