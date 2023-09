Už dvě dekády své historie završí letos ve dnech 9. a 10. září Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Během dvou dnů se metropoli Slovácka představí desítky výrobců vína, folklorní soubory, hudební a taneční skupiny, řemeslníci a lidoví tvůrci.

Slovácké slavnosti vína 2022 v Uherském Hradišti | Video: Deník/Pavel Bohun

Také městské památky se otevřou veřejnosti a umožní návštěvníkům nahlédnout do historie města.

„Jsem hrdý na to, jak slavnosti za 20 let vyrostly, jakou mají pověst a jaké jméno dělají městu i celému regionu. Děkuji všem, kteří se od prvního roku podíleli na organizaci tohoto výjimečného zážitku, a kteří svou prací, úsilím a nadšením přispěli k tomu, že Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou tak úspěšné a oblíbené. Zároveň, díky Dnům evropského dědictví, budeme mít možnost nahlédnout do historie také prostřednictvím otevřených památek a třeba se i dozvědět něco nového o zlomových událostech, našich kořenech a tradicích,“ nechal se slyšet uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Hradiště zdvojnásobilo poplatek za odpady. Trestáte vlastní lidi, zní z opozice

U příležitosti jubilea Slováckých slavností vína a otevřených památek bude vydána retrospektivní brožurka Krojové přehlídky, která se bude věnovat úspěšnému pořadu, ve kterém se každoročně na slavnostech představují kroje a zvyky.

„Tato publikace je nejen vyjádřením vděčnosti autorkám pořadu, etnografkám Ludmile Tarcalové a Martě Kondrové, ale také způsobem, jak ocenit jejich vklad k uchovávání lidových tradic a jejich popularizaci,“ prozradil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Další novinkou bude cyklus fotografií Magické místo Uherské Hradiště, zachycující krásu města a slavností objektivem fotografa Marka Malůška. Velkoformátové fotografie budou vystaveny na nádvoří Reduty a vyjdou také v podobě brožurky.

Ochutnávky a zahájení už v pátek

Milovníci vína se mohou těšit na první ochutnávky vzorků už v pátek 8. září. Na Masarykově náměstí bude od 16 hodin připraven Vinný stan s koštem regionálních vín a cimbálovou muzikou Ohnica. Slavnostní zahájení se pak bude konat v pátek na Masarykově náměstí od 19.30 hodin. Úvodní ceremonii Slováckých slavností vína a otevřených památek doplní vyhlášení šampiona vín slovácké podoblasti – Národní soutěže vín.

Vaření trnek v Dolním Němčí uspořádali už po třiadvacáté. Jaký je postup?

„Hlavní program, komponovaný pořad nazvaný Srdce slavností začne ve 20 hodin a bude poctou všem, kteří se nesmazatelně zapsali do dvacetileté historie slavností, neboť se v něm představí vystupující napříč všemi zúčastněnými mikroregiony.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek by nebyly úplné bez krojovaného průvodu. Ten letošní bude mít podtitul Když slavnosti, tak pojďme slavit. Trasa průvodu povede od sklepů ve Vinohradské ulici až na Masarykovo náměstí. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na Hradišťský jarmark, kde se budou moci setkat s nabídkou desítek výrobců a prodejců reprezentujících svá řemesla.

V průběhu obou víkendových dnů se představí řada folklorních souborů, cimbálových muzik, sborů či dechových kapel. Příznivci lidové hudby se setkají například s dechovými hudbami Blatnička, Staroměstská kapela, Topolanka, Vinařinka, Vlčnovjanka či Drietomanka, nebo s cimbálovkami CM Bálešáci, CM Cifra, CM Jaroslava Čecha, CM Stanislava Gabriela, CM Sudovjan, CM Pentla, CM Včelaran, CM Rubáš, CM Kunovjan, CM Špica, CM Mladí Burčáci, CM Ohnica, CM Dolina a CM valašského souboru Kašava.

Velikáni hradišťského souměstí jako Hradišťan, Kunovjan a Dolina v sobotu od 16 hodin prozáří atmosféru ve Smetanových sadech.

Válka Severu proti Jihu v Uherském Brodě. Ukázku bitvy sledovaly stovky diváků

Jedním ze stanovišť Slováckých slavností vína a otevřených památek bude opět Park a skanzen Rochus, kde se v sobotu uskuteční pásmo pořadů s názvem Aj ty svatý Rochu, daj nám vína trochu. Chybět nebude ani Středověké městečko umístěné ve Smetanových sadech, kde bude připraven bohatý program zejména pro děti. Po řece Moravě opět poplují Muzikantské lodě, konkrétně Morava a Danaj, na kterých se představí kapely Děvčice a Venca´s Group.

Nedílnou součástí Slováckých slavností vína a otevřených památek bude také letos oblíbené Putování Vinohradskou ulicí. Návštěvníci se zde budou moci zaposlouchat do tónů sedmi cimbálových muzik, které doplní harmonikáři. Otevřou se historické měšťanské vinné sklepy, včetně unikátního sklepního labyrintu Sklepy Mařatice, a celou atmosféru doplní patnáct venkovních vinařských a gurmánských stanovišť.

„Je až neuvěřitelné, jakou odezvu si ze strany veřejnosti tato velkolepá akce během dvou uplynulých desetiletí získala. Jsem rád, že jsem měl tu čest stát u jejího zrodu. Upřímně si vážím všech, kteří se na tomto národopisném svátku podílejí. Můj dík patří i těm, kteří k lásce k tradicím vedou další generace. Bez nich by odkaz našich předků zanikl,“ řekl zakladatel Nadace SYNOT Ivo Valenta.

VIDEO: Futurum v Hradišti věnovali píseň zesnulé manželce zpěváka Uriah Heep

Velký zájem návštěvníků každoročně vyvolávají krojové přehlídky. Ta letošní v neděli od 10.45 hodin na Kolejním nádvoří s názvem Poďte všeci túto cestú, ukáže oblékání poutníků při děkovných či prosebných poutích v uherskohradišťském a uherskobrodském děkanátu. O doprovod se postará CM Mladí Burčáci.

V rámci Dnů evropského dědictví bude ve dnech 9. a 10. září otevřeno 24 uherskohradišťských památek, přičemž dvě z nich jsou trvale dostupné. Výšina svatého Metoděje a městská hradba za Klubem kultury.

Věznice nabízí poslední prohlídky

Znovu se otevřou také brány bývalé uherskohradišťské věznice. Zásluhou Moravského zemského muzea a ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, městem Uherské Hradiště a spolkem Memoria proběhnou v areálu bývalé věznice jedny z posledních komentovaných prohlídek.

Pokud budete mít o některou z nich zájem, je třeba provést rezervaci na www.uherske-hradiste.cz/prohlidky-mesta Rezervační systém bude uzavřen 7. září.

Bez rezervace nebude návštěva věznice možná. V bývalé jezuitské koleji najdou návštěvníci kromě městského informačního centra také zdarma přístupnou Stálou expozici dějin města. V klenutých prostorách Galerie Joži Uprky, které sloužily v 17. a 18. století členům jezuitského řádu, zaplatí za prohlídku expozice snížené vstupné. Střední uměleckoprůmyslová škola má připraven bohatý program. V sobotu i v neděli ve 13 a v 15 hodin proběhnou komentované prohlídky bývalého justičního paláce. Ve vybraných objektech budou návštěvníky očekávat studenti uherskohradišťského gymnázia v roli průvodců. O historii města se bude možné dozvědět více na některé z nedělních komentovaných prohlídek, přičemž zájemci si mohou vybrat ze dvou dopoledních (v 9 a v 11 hodin) a dvou odpoledních (ve 14 a 16 hodin) prohlídek. Začátek prohlídky je vždy u Matyášovy brány v parku Jezuitská zahrada.

Slovácké divadlo odstranilo ze stěn vystavená ocenění. Změna vizuálního stylu?

Oslava vín tradičně na Slavnostech vína v neděli v Redutě

Jaké by to byly Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, kdyby v neděli 10. září nevrcholily tradiční výstavou Oslava vín v historických prostorách reduty. Svoji reprezentační produkci představí deset vinařství podoblasti Slovácka, každá kolekcí zhruba deseti vzorků.

AGRO Zlechov představí přívlastková vína z vlastních zdrojů z katastrů obcí Tupesy a Břestek, zpracovávané v rozsáhlém sklepě Stojanov na Velehradě. Vinné sklepy Skalák se nacházejí v podhůří Chřibů (Skalka u Kyjova).

V této tradici pokračuje od roku 2001 rodinné vinařství Šebestů. Dvůr Pod Starýma horama v Boršicích spravuje rozsáhlé sklepy s vlastní produkcí 40 000 lahví ročně. Vinařství Jančula z Kudlovic se může pochlubit produkcí 20 000 lahví ročně.

Zajímavostí jistě je, že se primárně zaměřuje na červená vína. Vinařství Tomáše Juráka bylo založeno v roce 1994 v Nedakonicích s vinicemi v katastru obcí Velehrad a Staré Město. Vinařství Jaroslav Křivák z Blatnice pod sv. Antonínkem navazuje na rodinnou tradici několika generací.

1/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 2/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 3/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 4/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 5/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 6/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 7/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 8/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 9/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 10/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 11/44 Zdroj: Deník / Vojtěch Trubačík Jeden z vrcholů sobotoního program Slavností vína a otevřených památek bylo putování mezi historickými sklípky na Vinohradské. O zábavu se návštěvníkům postaralo přes deset cimbálových muzik a dvaadvacet stanovišť s kvalitním vínem. 12/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 13/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 14/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 15/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 16/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 17/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 18/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 19/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 20/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 21/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 22/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 23/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 24/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 25/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 26/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 27/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 28/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 29/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 30/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 31/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. Na snímku Petr Gazdík se synem Martinem. 32/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. Na snímku Petr Gazdík se synem Martinem. 33/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. Ivo Valenta se vítá s Petrem Gazdíkem. Oba v doprovodu svých synků. 34/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. Ivo Valenta se vítá s Petrem Gazdíkem. Oba v doprovodu svých synků. 35/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 36/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 37/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných. Ilustrační foto 38/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 39/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 40/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 41/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 42/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 43/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí. 44/44 Zdroj: Deník / Pavel Bohun Průvod krojovaných vystartoval z Vinohradské ulice. Po dvoukilometrovém pochodu dorazili folkloristé na zaplněné Masarykovo náměstí.

Produkci najdete mimo jiné v hradišťské Mojej vinotéce Michaely a Jiřího Rosůlkových. Vinařství Štěpán Maňák v Žádovicích u Kyjova bylo založeno v roce 1992. Produkci tvoří 250 000 tisíc lahví ročně. Staré hory Blatnice – tady pokračuje Josef Škopík z Hradiště od roku 1991 v rodinné vinařské tradici.

V roce 2011 zrekonstruoval v Blatnici pod sv. Antonínkem jeden z nejstarších vinných sklepů v regionu. Vinařství Žerotín Strážnice zpracovává révu z 60 ha vlastních vinic (Petrov, Sudoměřice, Strážnice) přímo ve Strážnici. Chybět nemohou Vinaři Mařatice a.s., kteří se starají i o organizaci akce. Spolek vznikl v r. 1998 za účelem udržení a kultivace vinařských tradic. 33 členů pořádá i semináře, přednášky, exkurze a každoročně tradiční Prvomájovou výstavu vín.

Vstup je zdarma, zájemce si může zakoupit katalog a skleničku a hlavně žetony v hodnotě 10 Kč, kterými se hradí jednotlivé vzorky 0,5 dcl dle ocenění v katalogu. Zajišťeno je občerstvení, hrát bude Cimbálová muzika Jaroslava Čecha. Košt bude v neděli 10. září probíhat od 9.30 do 14 hodin.

Na Oslavu vína zvou Vinaři MařaticeZdroj: Miroslav Potyka

Přehled koncertů

Petr Bende a Cimballica - sobota 18.45 hodin, Masarykovo náměstí

Duo Graž - sobota 10 hodin, Jezuitská kolej – kolejní nádvoří VojoDeyl – neděle 14.30 hodin, Jezuitská kolej – kolejní nádvoří

Tomáš Kočko & Orchestr a Kateřina Marie Tichá & BandJezz - sobota 21 hodin Masarykovo náměstí

Graffovo kvarteto – neděle 14.30 – 15.30 hodin, zahrada františkánského kláštera

Chorus Castelli – neděle 10.30 hodin, kostel Zvěstování Panny Marie

Canticum Camerale – neděle 13.30 – 14. 30 hodin, kostel Zvěstování Panny Marie

Rabi Gabi a G. S taneční složkou souboru Hradišťan – neděle 10.30 – 12 hodin, Knihovna B. B. Buchlovana

Parkování:

Pro návštěvníky, kteří nebudou mít jinou možnost dopravy, budou k dispozici parkoviště u vlakového nádraží ČD Jih a ČD Sever, parkoviště Na Stavidle, v ulici Obchodní u OD Centrum, na Velehradské třídě (naproti autobusového nádraží), případně na náměstí Míru u kina Hvězda.



V krátké vzdálenosti od centra města je možné bezplatně parkovat na Studentském náměstí nebo na parkovišti u Zimního stadionu. U parkovišť přímo v centru města (například na náměstích) je třeba počítat s tím, že některá budou nepřístupná s ohledem na uzavírky komunikací.



Historie:

Myšlenka vytvořit v Uherském Hradišti folklorní slavnost navázala na tradici národopisných výstav. První výstava se měla konat v roce 1915, avšak válečné události její přípravu přerušily. Až v roce 1937 se konala Výstava Slovácko 1937, která se řadí mezi nejvýznamnější události v historii města.



Poprvé byl program akce Den otevřených památek (v rámci Dnů Evropského kulturního dědictví) doplněn o folklorní program, zejména průvod krojovaných účastníků a skupin historického šermu z mařatických vinohradů na Masarykovo náměstí, a zároveň rozšířen do dvou dnů 13. – 14. září 2003.