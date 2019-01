Velehrad, Padova – Generální audiencí u papeže Benedikta XVI. a návštěvou římské baziliky svatého Klimenta, v níž se nachází hrob svatého Cyrila, vyvrcholí 8. srpna osmá cyklopouť, pořádaná uherskobrodskou organizací Orel.

Sto poutníků, z nichž jeden pojede celou trasu na lehokole, vyjelo v sobotu večer třemi autobusy do Padova. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Třicet cyklistů na ni vyrazilo od velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje už o předposlední červencové sobotě, další stovka jezdců na kolech ze všech krajů České republiky napříč generacemi se od poutní svatyně vydala ve žlutých trikotech v sobotní podvečeru.

Než cyklisté vyrazili třemi autobusy do italské Padovy, kde se připojí k třicítce odvážných kolařů, kteří jedou celou trasu na bicyklech, požehnal jim při bohoslužbě v bazilice cyklopoutník páter Bohumil Poláček. Na Stojanově nádvoří před bazilikou se s poutníky rozloučil a popřál jim šťastnou cestu do Říma a zpět i uherskobrodský děkan Josef Pelc.

Do hlavního města Itálie jedou orelští cyklopoutníci v rámci 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Moravu. „Smyslem pouti je absolvovat cestu, kterou v roce 867 uskutečnili soluňští bratři, když šli papeže Hadriána II. žádat o povolení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka," uvedl na úvod hlavní organizátor orelské cyklopouti Petr Gabriel.

Na účastníky čekají volné dny, v nichž si prohlédnou města Perugie a Assisi. Tři dny stráví také v Římě. „Tam předáme při generální audienci papeži Benediktovi XVI. dar orelských poutníků v podobě uměleckého ztvárnění velehradského kříže, jehož autorem je umělecký kovář z Kunovic Ondřej Vlachynský," sdělil Petr Gabriel.

Zatímco nejstaršími poutníky jsou třiasedmdesátiletý František Sniehotta a dvaasedmdesátiletý Břetislav Němec, oba absolvovali sedm dosavadních cyklopoutí, nejmladším cyklistou je desetiletý Broďan Šimon Moravanský. „Je obdivuhodné, že Šimon jede s rodiči a starším bratem už třetí cyklopouť. Na té své první do Maďarska měl za sebou první třídu. I z toho je vidět, že etapy cyklopoutí ujede skutečně každý," potvrdil Gabriel.

„Pojedeme všech osm etap, stejně jako dospělí. Dvě předcházející poutě, a to do Maďarska a zpět, ale i tu velmi náročnou do španělského Santiaga jsme bez problémů dojeli. A přitom tréninkům na kolech doma moc nedáme," svěřili se desetiletý Šimon a dvanáctiletý Zdeněk Moravanští.

„Na letošní pouť do Říma a hlavně na setkání s papežem se moc těším. Snad tam navzdory svému věku ve zdraví dojedu. Ale všechno nechávám na vůli Pána Boha," nechal se slyšet dvaasedmdesátiletý Břetislav Němec.