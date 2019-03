Ve tmě bude i Panský dvůr v Kunovicích. Připojit se ale může každý, kdo si uvědomuje, že čerstvý vzduch, čistá voda a zdravé potraviny nejsou samozřejmostí, ale že jsou ohroženy probíhající změnou klimatu způsobenou zejména používáním fosilních paliv.

„Potřeba řešit příčiny i důsledky klimatických změn je již více než naléhavá. Jednotlivec sám mnoho ale neudělá. Poselstvím Hodiny Země je, že pro ochranu klimatu je nutné společné úsilí všech,“ říká koordinátor kampaně Petr Ledvina.

Alespoň symbolicky se můžeme do ekologické akce zapojit v sobotu 30. března ve 20:30, kdy na šedesát minut zhasnou obce, byty, domy, památky i firmy. Každý, ať už jednotlivec nebo obec, kdo by se do kampaně chtěl zapojit, má stále možnost zapsat se do seznamu na webových stránkách Hodiny země.

Kampaň odstartovala v roce 2007 zhasnutím opery v Sydney, dnes se jí účastní miliony lidí na celém světě. V České republice se k akci každoročně přidává více než 150 měst a obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců. (kh)