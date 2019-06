PAHOP v Hradišti marně shání prostory a tak reálně hrozí, že službu nakonec bude poskytovat v některých z okolních obcí.

„Získat povolení k zřízení lůžkového hospice, kde by příbuzní mohli dočasně umístit své blízké trpící vážnou nemocí, bylo pro nás nesmírně obtížné. To jsme bohužel ještě nevěděli, že ta těžší část uvedení hospice do provozu nás ještě čeká,“ popisuje současné starosti ředitelka Centra PAHOP Helena Schwarzová.

Přestože PAHOP působí v Hradišti už od roku 2016, provozuje pro Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko prozatím pouze domácí hospic, kdy pečovatel přijíždí za klientem do jeho domova. Se spuštěním lůžkového hospicu, do něhož by mohli být klienti dočasně umístěni, má však nečekané problémy.

„Zřízení služby znamená pro místní obyvatele velký benefit, což se odráží i ve velkém zájmu, který o hospic v současnosti registrujeme. O to víc je s podivem, že nám zatím žádná samospráva či veřejná instituce nenabídla vhodné prostory. Prostě pro hospic není v současnosti místo,“ krčila rameny Helena Schwarzová.

Ideálních místo se přitom nabízí v nevyužitém areálu Uherskohradišťské nemocnice. Vytipované objekty PAHOPem jsou však zatíženy nereálnými podmínkami.

„PAHOP by si musel budovy na své náklady upravit a zrekonstruovat. Navíc bychom je mohly hospici pronajmout maximálně na rok a půl. Poté je budeme potřebovat jako náhradu za starou internu, jejíž oprava je na tu dobu naplánovaná,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Barbora Žáková.

Pomocnou ruku PAHOPu nenabídlo ani samo město.

„Aktuálně pro hospic vhodný objekt nemáme. Umístění lůžkového hospice mimo Hradiště nicméně neznamená, že jej nemohou naši obyvatelé využívat,“ sdělil za uherskohradišťskou radnici její mluvčí Jan Pášma.

Podle jeho slov se však s možným realizováním hospice v areálu nemocnice do budoucna počítá.

„Pro uvolněné území nemocničního areálu zpracováváme plán, v němž je jeden celý blok vyčleněn objektům s pečovatelskou a zdravotní péčí, což zahrnuje i třeba hospic,“ dodal Jan Pášma.