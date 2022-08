Odchyt psů provádí v Uherském Hradišti městská policie. Zvířata přebírá i od lidí, kteří ho zajistili vlastními silami. Psi jsou po vyšetření veterinářem umístěni v záchytných kotcích v Průmyslové ulici. Strážníci se pak snaží dohledat majitele a nalezené zvíře vrátit do jeho péče.

„Od 1. ledna 2020 je povinné čipování psů. Případů, u nichž nelze dohledat majitele, díky tomu výrazně ubylo. Přesto je někdy nutný převoz zvířete do smluvního útulku k zajištění následné péče. Loni šlo o čtyři psy, předloni dokonce jen o dva. Před zavedením povinného čipování, v roce 2019, to bylo ovšem 19 psů,“ srovnal místostarosta města Čestmír Bouda.

Konec smlouvy

Uherské Hradiště dosud odváželo nalezená a opuštěná zvířata do útulku v Napajedlech, smlouva však nebyla prodloužena.

„Oslovili jsme několik útulků v okolí města. Z hlediska kvality péče a perspektivy dlouhodobé spolupráce byl vybrán Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně,“ uvedl místostarosta.

Poplatky ze psů se v Uherském Hradišti neplatí. A to od 1. ledna 2020.

„I když jsme zrušili poplatky ze psů, i nadále investujeme do záležitostí, které se jich týkají. Ve městě jsou tři oplocená prostranství pro venčení psů s výcvikovými prvky, a to v lokalitě Mojmír na konci ulice Revoluční, v místní části Jarošov na sídlišti Markov a v Sadech vedle fotbalového hřiště. Jsou hojně využívána. Do budoucna zvažujeme rozšíření podobných lokalit i jinde ve městě,“ doplnil starosta Stanislav Blaha.