Opravy za 50 milionů vyženou pětistovku školáků do azylu

Velké stěhování školáků čeká Základní školu UNESCO v Uherském Hradišti. Tu čeká jedna ze závěrečných etap rekonstrukce, takže asi pětistovka žáků se musí na měsíc přesunout do náhradních prostor. Opravy za téměř 50 milionů korun vypuknou v červnu letošního roku, žáci najdou azyl na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické.

ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti oslavila 100 letFoto: DENÍK/Michael Lapčík

„Už se na to celkem těším, bude to změna. A třeba se mi na průmyslovce zalíbí, takže tam pak půjdu studovat,“ řekl s úsměvem šesťák Tomáš.

O něco těžší hlavu má z dočasného stěhování vedení školy. „Budou se stěhovat všechny třídy, které sídlí na hlavní budově, to znamená takřka pětistovka dětí ze čtvrtých až devátých tříd,“ vypočítal ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba.

Podle něj by ale vše mělo proběhnout bez větších problémů. „Dostaneme k dispozici plně vybavené učebny včetně počítačů, takže nebudeme muset nic stěhovat. Navíc je to od naší školy opravdu jen kousek,“ poznamenal ředitel.

Obě budovy jsou od sebe skutečně vzdálené asi jen dvě stě metrů, takže pro rodiče i žáky se takřka nic nezmění. Nápad přesunout se právě na „průmyslovku“ byl podle Jana Vorby logický. Obě školy totiž spolu mají už několik společných projektů.

„Když nás vedení ZŠ UNESCO oslovilo, jestli bychom jim nemohli pomoct, rychle jsme zjistili, že to bude možné. V červnu už totiž budou pryč maturitní ročníky, po zkouškách budou mít i studenti učebních oborů a navíc žáci nižších ročníků budou na praxi,“ vysvětlil Jaroslav Zatloukal, ředitel Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště.

Sousední škola od něj dostane k dispozici celou budovu „průmyslovky“ na Kollárově ulici, kde využije sedmnáct učeben.

Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO už byla nevyhnutelná.

„Rozvody elektřiny a vody, sociálky, to vše je ve zcela havarijním stavu. Opravdu už je to za hranou, prakticky neustále čelíme nejrůznějším haváriím,“ popsal Jan Vorba aktuální situaci v historické budově školy.

Ta v posledních letech prošla hned několika fázemi oprav, novou fasádu i okna má hlavní budova i tělocvična, opravené jsou i atrium, hřiště nebo kanalizace.

„Naoko je zvenku vše nové a pěkné, vevnitř se ale potýkáme s velkými problémy. Těšíme, se až bude vše hotové. Později už jen na naše náklady zmodernizujeme třídy, nábytek a další drobnosti, takže pak by měl být na dalších sto let klid,“ pousmál se ředitel.

Projekt je rozdělený do dvou částí. Úvodní etapa je naplánována od 4. června do 24. srpna letošního roku, zbylé dvě etapy se pak uskuteční přes letní prázdniny v roce 2019.

„Během první etapy budou vyměněny páteřní rozvody instalace, uskuteční se stavební úpravy hygienických zařízení pravé a centrální části a bude zbudován bezbariérový přístup,“ vyjmenoval místostarosta města Uherské Hradiště Zdeněk Procházka.

Vnitřní prostředí školy by se podle něj mělo celkově zlepšit, zřízen bude také výtah včetně nové výtahové šachty.

Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO

Opravy provede společnost 3V & H Uherský Brod za celkovou cenu 48 milionů korun



I. etapa (4. 6. – 24. 8. 2018, 31 milionů korun)

- výměna páteřních rozvodů instalací

- stavební úpravy hygienických zařízení, rozvody nízkého napětí a slaboproudu v pravé a centrální části

- bezbariérový přístup



II. a III. Etapa (24. 6. – 30. 8. 2019, 17 milionů korun)

- stavební úpravy hygienických zařízení a rozvody nízkého napětí a slaboproudu v levé části

- rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny