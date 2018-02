Opravy školky v Sadech se asi zdrží, přístavba by stínila elektrárně

„Zanedlouho nám měli začít opravovat školku, která je v dezolátním stavu. Soused si ale na něco stěžoval, takže kdo ví, kdy se rekonstrukce uskuteční,“ posteskla si jedna z maminek, jejíž dítě navštěvuje Mateřskou školu v Sadech.

Slovácký deník ovšem zjistil, že vinu za zdržení oprav za 13 milionů korun zřejmě nenese „zlý soused“, ale změna projektu, která by právě sousedovi způsobila nemalé problémy.

Školka v Sadech je poslední z mateřských škol v Uherském Hradišti, která neprošla důkladnou rekonstrukcí. Po letech příprav mělo vše vypuknout už v dubnu letošního roku, do října pak mělo být vše hotové.

„Stavba je členěna na tři stavební objekty – rekonstrukce stávající budovy MŠ, odstranění dvorních přístaveb a přístavbu zázemí v dvorní části,“ upřesnil mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Právě u třetího bodu vzniklo jablko sváru.

Rodina Karla Franka, která vlastní sousední objekt, městu asi před dvěma lety odsouhlasila projekt, podle kterého přístavba neměla převyšovat stávající výškové parametry. Na jednání zástupce města upozornili, že mají na střeše fotovoltaické panely a jednou z podmínek je, aby tyto panely nebyly přístavbou zastíněny.

„Asi po půl roce ale vznikl projekt bez naší účasti, kde nás město informovalo prostřednictvím pana projektanta o tom, že stávající projekt musel přepracovat z důvodů požadavků hygieny. Výška nové přístavby ale dosáhla asi osmi metrů, což je o pět a půl metru více oproti původnímu projektu. Byli jsme ujištěni, že nová přístavba bude mít minimální vliv na zastínění elektrárny a že ztráta bude v řádu deset kilowatthodin za rok,“ vzpomíná Karel Franek.

Co ukázal posudek?

Protože se jeho rodině tento údaj nezdál, podala odvolání na stavební úřad a nechala si vypracovat odborný znalecký posudek o autorizované firmy.

„Zjistili, že nová přístavba má vliv na zastínění elektrárny, a vypočítali ztrátu, která nám tímto vznikne. Tento údaj jsme prostřednictvím pana projektanta zaslali 19. prosince 2017 na odbor investic města. Dosud nemáme řádné informace o dalším postupu. Proti rekonstrukci a přístavbě školky v Sadech nic nemáme, je jen na dalším jednání abychom našli společné řešení,“ vysvětlil Karel Franek.

Reakce města na tato tvrzení byla vyhýbavá, úředníci počkají na rozhodnutí stavebního úřadu, který má nyní celou záležitost na starosti.

„Jestli jsou námitky oprávněné či nikoliv, se rozhodne v odvolacím řízení. Výsledek nebudeme předjímat, řízení je neveřejné, takže nemůžeme uvádět podrobnosti,“ tlumočil Jan Pášma stanovisko radnice.

Z možných průtahů nemá radost Ilona Močičková, ředitelka mateřských škol v Uherském Hradišti, pod které školka v Sadech spadá.

„Je to nepříjemná komplikace. Ideální scénář byl, že se začne na jaře, bude se pracovat i přes prázdniny a v novém školním roce už nastoupí děti do nového. Takto se to možná posune,“ lituje ředitelka.

Rodiče se ale podle ní žádných potíží obávat nemusejí. Současný stav budov je sice neutěšený, ale ne havarijní. Také během několikaměsíční rekonstrukce budou mít děti zajištěny odpovídající podmínky.

„Budeme v náhradních prostorách v kulturním domě v Sadech. Provoz bude trošku odlišný od běžného, ale těšíme se na to,“ pousmála se Ilona Močičková.

Tuto variantu zvolili právě s ohledem na rodiče a děti. Ty se totiž při podobných opravách běžně přerozdělují do ostatních devíti hradišťských školek.

„Pro nás by to tak bylo nejjednodušší, ale toto je nejlepší řešení. Kolektiv zůstane pohromadě, mnohem jednodušší to také bude pro rodiče. Těžko si představit, že třeba babička, která ráno pomáhá vodit děti do školky, s nimi půjde do Štěpnic,“ dodala Ilona Močičková.



Co opraví v MŠ v Sadech Rekonstrukce stávající budovy MŠ zahrnuje odstranění vlhkosti budovy, rozšíření hygienického zázemí pro děti na základě požadavků hygieny, rekonstrukci vnitřních rozvodů, výměnu oken a obnovení fasády.

Ve dvorní části budou všechny přístavky z důvodu degradace zdiva a střešní konstrukce odstraněny a nahrazeny novou přístavbou. V té je navrženo chybějící zázemí školky – nová šatna se místem pro očistu dětí, kancelář, kotelna, sklad a prádelna. Na přístavbu navazuje nová velká venkovní učebna. Nově bude do budovy zabezpečen bezbariérový přístup.

Celkové náklady jsou vyčísleny na 13 milionů korun, hrazeny budou z rozpočtu města.