Opravy silnice ve Chřibech? Noční můra řidičů

Na Českou republiku se žene silný až velmi silný vítr. „Očekávají se velké škody a výpadky elektřiny,“ upozorňuje Meteo Včasné varování. Varování platí pro celé území republiky. Silný vítr by se měl objevit nad územím republiky ve 12 hodin v neděli 23. září a přetrvávat by měl do 18. hodiny v pondělí 24. září.