„Část lidí se po čtvrtečním zasedání zastupitelstva domnívá, že se zachránil hokej v Uherském Ostrohu. V naší petici ale nikomu nešlo o zrušení hokeje v našem městě, jak nám je účelově podsouváno. Šlo nám o to, aby neprohráli všichni občané města tím, že bude zatížen městský rozpočet na desítky let. Je zapotřebí, aby si také nájemce hokeje uvědomil, že i v dnešní složité době by si měl svoje náklady hradit. Také se musí upravit nájemní smlouva. Není možné aby město, které má 4250 obyvatel, do budoucna financovalo především zimní stadion,“ řekla Deníku jedna z organizátorek petice Marie Kunovjánková.

Ostrožský starosta Vlastimil Petřík tvrdí, že klíčové je po zasedání zastupitelstva zajištění financování rekonstrukce zimního stadionu v podobě 15 milionů korun z přebytku rozpočtu a 15 milionů formou úvěru.

„Nějaké další peníze se budeme snažit získat z jiných zdrojů, ale toto je základ pro to, abychom mohli v dubnu vyhlásit výběrové řízení. To samo o sobě bývá sice sázkou do loterie, uvidíme až pak, jak to dopadne a kolik bude nakonec všechno stát,“ vysvětluje starosta s tím, že pokud to dobře půjde, mohly by začít práce na obměně chlazení někdy v červnu.

Harmonogram je podle starosty nastavený tak, aby letos prvního října byla k dispozici nová ledová plocha i s kompletním chlazením.

„Uzavřené vše zatím ale není. Zatím není částka úplně vyčíslena a uvidíme až po výběrovém řízení, kolik bude ta oprava stát. Ještě se také uvidí jestli, případně kolik peněz by se mohlo podařit získat od Národní sportovní agentury,“ doplnil Vlastimil Petřík.

Pokud by si město mělo půjčit jen 15 milionů korun, byly by organizátorky petice spokojeny.

„Na to si ale budeme muset ještě počkat,“ přiznává Marie Kunovjánková.

Organizátorky petice mají totiž obavy z toho, že použitím většího množství peněz z radniční kasy na opravy chlazení by došlo k omezení finančních toků do jiných oblastí, které město také spravuje.

„Hokej z.s je největší sportovní organizace ve městě a funkční zimní stadion se ho existenčně dotýká. Jsem přesvědčen o tom, že zachování funkčnosti zimního stadionu a podpora hokeje je v zájmu města Uherský Ostroh,“ konstatoval Vlastimil Petřík.

Důvodem mnohamilionové investice do hokejového stadionu v Uherském Ostrohu je koroze potrubí, která způsobuje v ledové ploše úniky čpavku a chladící plocha na konci své životnosti.

Situace se zimními stadiony na Uherskohradišťsku je taková, že v samotném Uherském Hradišti se chystá demolice stávajícího stadionu s následnou výstavbou nového a ve Starém Městě je v plánu výstavba kluziště.