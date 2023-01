Stavební aktivitou za 62 milionů korun je generální oprava vnitřních prostor starobylé tvrze v Hluku, do níž se tamní radnice pustila vloni po 65 letech. Dominanta dolňáckého města z počátku 14. století by měla být v rukou stavařů minimálně do srpna letošního roku. Stále ovšem není jisté, jak dlouho bude obnova trvat a kolik peněz bude městskou pokladnu stát.