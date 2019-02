Uherské Hradiště – Lidé, kteří chtějí navštívit členitou lokalitu Rochus v Uherském Hradišti, tam budou mít v blízkém budoucnu snadnější přístup. Umožní jim to nově opravená cesta, která nahradí stávající „panelovku“.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Ta v minulosti sloužila především pro přepravu těžké vojenské techniky do původního výcvikového prostoru v této části města. Rekonstrukci komunikace v těchto dnech schválila rada města na svém zasedání.

„Postupně necháme opravit spodní část stávající panelové komunikace směrem k Parku Rochus, komunikace v ulici Pod Rochusem a část, která propojuje ulice Pod Rochusem s ulicí Sokolovská,“ vysvětlila mluvčí uherskohradišťské radnice Petra Zemčíková.

Cesta je, jak tvrdí zástupci města, velmi významná. „Je důležitá především z pohledu přístupu k budovanému Parku Rochus. Jedná se o základní přístupovou komunikaci do celé lokality,“ vysvětlil místostarosta města Květoslav Tichavský.

Součástí oprav bude i instalace nového veřejného osvětlení, laviček, výsadba zeleně i usazení mobilních květináčů. Generální oprava komunikace si vyžádá její úplnou uzavírku, která ale bude postupná.

Uživatelé cesty s ní musí počítat ve dvou termínech, a to od 3. května do 25. června (trasa v ulici Pod Rochusem a propojení ulice Pod Rochusem s ulicí Sokolovská). Druhá uzavírka bude nutná ve dnech od 28. června do 25. července, kdy příjde na řadu rekonstrukce spodní části stávající panelové komunikace směrem k parku Rochus. Řidiči budou moci opravované úseky objíždět označenými trasami.

V souvislosti s výstavbou nové turisticky atraktivní zóny Park Rochus nechá město postupně zbudovat do této části metropole Slovácka i několik dalších přístupových tras.

Na novou cestu netrpělivě čeká například i hradišťský podnikatel František Příplata, který před několika lety koupil lyžařský svah v Jarošově. Jeho záměry na znovuzprovoznění zanedbaného svahu však narazily na absenci přístupové cesty. „Bez toho, aniž bych lidem zajistil přístup ke svahu, nemám šanci uspět. Už jsem se v uplynulých dvou sezonách snažil lidi na svah přilákat, ale zájem byl takřka nulový. Netrpělivě čekám na to, až zástupci města novou cestu ke svahu zbudují, do té doby nemá cenu provoz svahu obnovit,“ podotkl Příplata.

Radní prozatím neví, kdy budou moci Příplatovu návrhu vyhovět. Stávající plánované opravy komunikace pod Rochusem podnikatelovy záměry nevyřeší, protože ke svahu nepovedou. „Další cesta vznikne jako součást realizace záměru na Park Rochus. Tato stavba je mimořádně důležitá i pro nás. Domnívám se, že pokud vše půjde podle našich představ, mohli bychom se této komunikace, o kterou usiluje i pan Příplata, dočkat zhruba za tři roky,“ podotkl místostarosta Tichavský.