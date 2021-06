Když se podíváme pozorněji, vidíme pečlivě upravené záhony s jarními květinami před domy. A tak si najednou začneme uvědomovat, kolik je nejen za tou „samozřejmou“ krásou práce před domy, ale i při budovatelských akcích ve vesnici, námahy i lidského potu.

„Vloni se se nám v parčíku u kulturního domu podařilo vybudovat novou herní sestavu pro děti a kvůli jejich bezpečnosti jsme ji doplnili o nový živý plot. Do kulturního domu jsme pořídili zbrusu nový nábytek, v části obce Kudlovice-Dolina bylo zbudováno nové veřejné osvětlení,“ prozradila starostka obce Renata Čechmánková.

Její komentář k provedeným nebo rozdělaným akcím zní spíše jako statistika.

„Z úspěšně dokončených akcí byla oprava domu Strmenských. Žel další oprava historického objektu byla nutná na popud památkového úřadu,“ vysvětluje starostka.

Loni na Mikuláše se kudlovickým občanům dostal do rukou první obecní kalendář. Renata Čechmánková se v něm zaměřila na různé památky Kudlovic a doplnila jej fotografiemi některých spolků a různých akcí ve vesnici pořádaných.

„Byla bych moc ráda, kdyby se lidé zapojili do tvorby druhého obecního kalendáře ve stylu tradičních každoročních martinských hodů, které vygradují u obecního úřadu. Za každou fotografii zaslanou mi na e-mail, nebo přinesenou osobně na radnici, budu moc ráda,“ svěřuje se první žena Kudlovic.

Do jakých činností hodlá obec investovat v letošní roce?

„Letos to už bylo do pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, a to za spolufinancování Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Zlínského kraje. Křest hasičského auta se uskuteční po rozvolnění covidové situace,“ plánuje starostka.

Další investicí z dotační výzvy má být v zahradě místní základní školy projekt s názvem Barevná zahrada. Ta bude doplněna hracími plochami a venkovní učebnou.

„Řeší se také projekt domovních čistíren odpadních vod v části Kudlovice-Dolina a další investice na projektových dokumentacích. Opravy se dočkají místní komunikace a chodníky, ale pokračuje se i v rekonstrukci hasičské zbrojnice, která by měla být dokončena v roce 2022,“ dodává Renata Čechmánková.