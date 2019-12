Pásmo vánočních písní a hitů z celého světa doprovodí mluvené slovo. Posluchači se tak s ním mohou ponořit do nálady vánočních časů. Výtěžek koncertu půjde na nákup nové polohovací postele pro klienty Domácího hospice Antonínek při Charitě Uherské Hradiště. Čtenářům Deníku v rozhovoru prozradil celou řadu zajímavostí, a například i to, na které všechny hudební nástroje se naučil hrát.

Jste z muzikantské rodiny? Řekněte mi, jak se dostane absolvent ekonomie k opernímu zpěvu?

Celý život jsem se věnoval hudbě. Jako dítě jsem se naučil hrát na zobcovou flétnu a klavír, později jsem hrál na varhany v místním kostele a pak jsem dokonce řídil místní kostelní sbor. Samozřejmě jsem se také učil pracovat s hlasem. O dráze profesionálního zpěváka tehdy nemohla být ani řeč. Proto jsem nejprve vystudoval ekonomii v Innsbrucku a teprve potom jsem začal hledat vhodného pedagoga, u kterého jsem bral hodiny sólového zpěvu.

Procestoval jste řadu evropských měst. K žití jste si ale vybral Brno. Proč jste nakonec zakotvil tam?

Po objížďkách přes Budapešť a Freiburg jsem se dostal do Brna, kde jsem našel svého kantora a učil se zpívat. Lektorstvím němčiny, ale také překladatelstvím jsem si vydělával na hodiny zpěvu. V brněnské opeře jsem debutoval jako Papageno v Kouzelné flétně. Později jsem pravidelně navštěvoval kurzy ve Florencii, abych se učil tradici italské pěvecké školy.

Rád objevujete hudbu zapomenutou. V čem má kouzlo a proč toužíte hudbu minulosti publiku znovu přiblížit?

Existuje obrovské množství kompozic, a mnoho hudebníků se zaměřuje pouze na obvyklý a standardní repertoár. Vždy jsem měl zájem objevovat něco nového a prezentovat to veřejnosti. Zjistil jsem, že publikum je velmi vstřícné a otevřené pro něco nového, nebo řekněme zapomenutého. Jen je třeba posluchačům k tomu nabídnout vysvětlení.

Na čem nyní pracujete?

Stále více se věnuji dílu Giuseppe Verdiho. V posledních několika letech jsem postupně nastudoval všechny árie z oper mladého Verdiho (Ernani, Jana z Arku, Attila, Macbeth, Loupěžníci, Bitva u Legnana, Luisa Miller). Nedávno jsem měl koncert ve Vídni s čistým verdiovským programem. Moderování koncertu jsem přenechal kvalifikovanému historikovi. Panu Dr. Manfried U Rauchensteinerovi, který je profesorem historie a bývalým ředitelem Vojenského muzea ve Vídni a zvláštním znalcem politické a kulturní situace v severní Itálii v době Verdiho.

Když nejezdíte koncertní turné a nevěnujete se objevování nových pramenů, co máte rád, čemu se věnujete?

Udělal jsem si zásadu: mít jeden den v týdnu, kdy nemyslím na svou práci. Ve většině případů se to snažím dodržovat, jindy musí stačit půl dne (úsměv). Baví mě pěší turistika v okolí Brna. Nedávno jsem byl například v údolí Bílého potoka u Veverské Bítýšky.

Zdá se to, nebo je pravda, že Vánoce vyvolávají v lidech touhu poslechnout si hudbu či navštívit koncert? Co myslíte, jsou vánoční koncerty oblíbené?

Vánoce, Narození Páně, jsou také časem odpočinku, jakýmsi klidem a zastavením přírody a života. Je to také doba odměny za práci během celého roku. Nejhezčí věc z Vánoc jsou sváteční dny poté, kdy ochutnáváme vánoční cukroví, věnujeme svůj čas rodině a přátelům. Vánoce jsou také časem sebereflexe a návštěva kostela s hudebním zážitkem se k tomu velmi hodí.

Jaké skladby jste si pro posluchače Uherského Hradiště připravil, na co se mohou těšit?

Chtěl bych, aby vánoční koncert v Uherském Hradišti byl opravdu Vánoční, to znamená, že si vyslechnou různé koledy a písně z celého světa - známé i neznámé.

Zpíváte doma na Vánoce například koledy? Je rozdíl v prožití Vánoc u nás a (třeba) ve vašem rodném městě?

Ani už nevím (smích). Žiji už tak dlouho na Moravě! Situace je taková, že v době vánočních svátků mám spoustu koncertů a mnoho let už jsem nejel na svátky do svého rodného města Innsbrucku. Letos ale (moji) rodiče a sourozenci pravděpodobně přijedou do Brna a nenechají si ujít ani vánoční koncert v Uherském Hradišti.

Máte mezi koledami jednu, kterou máte nejraději?

Nemám. Vlastně se mi líbí všechny, včetně těch českých, i když je skoro nikdy na koncertech nezpívám (smích). Obvykle je přenechávám dětem v dětském sboru, které mají lepší výslovnost než Já. Ale pravda je, že jsou vánoční díla, která jsou vokálně velmi náročná.

Uděláte tedy výjimku a zazpíváte si s návštěvníky kostela v Uh. Hradišti na závěr i nějakou českou koledu?

Samozřejmě. Narodil se Kristus Pán a nebude chybět také přídavek, ale to si nechám jako překvapení

Výtěžek poputuje na nákup postele pro klienty Domácího hospice Antonínek při Charitě Uherské Hradiště. Jaký máte z toho pocit, že svým umem přilákáte lidi, kteří zakoupením vstupného pomůžou dobré věci? Co byste těmto lidem rád vzkázal?

Vždy jsem chtěl pomáhat hudbou také potřebným. Není pochyb. A také si velmi moc vážím lidí, kteří se aktivně podílejí na sociálních službách a společenském životě. A každý člověk může podle svých možností přispět malým nebo velkým dílem. Musím ale říci, že jsem velmi vděčný, že jsem se narodil v Rakousku - a nyní žiji více než 25 let v druhé zemi, kde vládne mír. Jen se rozhlédněte a podívejte, co vše se děje kolem nás. Přeji vám krásné a klidné vánoční svátky a Šťastný nový rok 2020

