Luhačovice /ONLINE ROZHOVOR/ - Místo dovolené i strasti starostování. I to zajímalo čtenáře Deníku, kteří v on­line rozhovoru zpovídali starostu Luhačovic Františka Hubáčka.

Starosta lázeňských Luhačovic, František Hubáček. | Foto: Repro:Deník

Hezký den, pane starosto. Prozradíte nám, kam jezdí starosta krásného lázeňského města na dovolenou? Jaké máte oblíbené destinace v ČR a které zahraniční země rád navštěvujete? Hugo Nevíra

Jednou jsem řekl, že je škoda, že bydlím v Luhačovicích, protože by se mi zde dovolená celkem líbila. Protože však musím svoji hlavu vyčistit jinde, tak jezdím nejraději do Chorvatska k moři. Lehnu si s brýlemi na vodu a pozoruji ten krásný a klidný podmořský život. Úžasná relaxace. Jinak mám rád jižní Moravu a jižní Čechy a ze zahraničí Rakousko a Francii.

Pane starosto, jste sympaťák. Jak jste se dostal ke starostování, co bylo předtím? A baví vás ta práce, není to samé papírováni? Milena K.

Děkuji za kompliment. Starostuji třetím rokem, předtím jsem od roku 2000 dělal místostarostu. Předtím jsem působil 18 let na střední škole v Luhačovicích jako učitel. Práce mě baví a mohu vás ujistit, že dělám všechno pro to, abych se papírování maximálně vyhnul. Nakonec mám štěstí, že Luhačovice jsou městem a že mám za sebou zkušený tým lidí, na které se mohu spolehnout.

Dobrý den, zajímalo by mě, v čem se liší práce starosty lázeňského města a normálního města obdobné velikosti. Má to i nějaké klady? Irena G.

Domnívám se, že se až zase tak neliší. Snad jen tím, že mám více společenských povinností a setkání s významnými lidmi, kteří do Luhačovic přijedou.

