„Přejdeme na distanční výuku a pojedeme v tomto režimu. Myslím si, že teď je důležitější zdraví. Zkušenosti máme sice z jara, ale potýkáme se s problémem, padajícího internetu. Teď jsou na něj napojeny všechny střední a vysoké školy, zítra se připojí základní a síť bude ještě víc přetížená,“ řekl ředitel ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti.

Nízká kvalita připojení k internetu je podle jeho slov také na vesnicích, odkud hodně žáků na ZŠ UNESCO dojíždí.

„Už se modlíme, aby to skončilo, je to strašně náročné. Distanční výuka je obtížná. Není to tak, že jsou učitelé doma, nic nedělají a mají leháro. Není snadné ty hodiny vůbec připravit a také je problém, že mnoho učitelů má doma vlastní děti, a když mají do toho ještě dělat distanční výuku je to pro ně docela složité. Klidně by mohli zůstat se svými ratolestmi na OČR (Ošetřování člena rodiny pozn. red.) a neučit,“ tvrdí Jan Vorba.

Problém je podle něj také v tom, že má škola zablokovanou řadu mezinárodních projektů.

„Měli jsme všude cestovat, to jsou stovky tisíc v letenkách. Je hrůza, že všechny ty aktivity, smlouvy, projekty, mezinárodní spolupráce, to všechno kompletně stojí,“ postěžoval si ředitel UNESCO.

Aby distanční výuka mohla dobře fungovat, museli se v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí postarat, aby měli potřebnou techniku k dispozici všichni školáci.

Technika pro žáky

„Teď právě předáváme tablety a notebooky žákům, kteří je doma nemají, nebo se o ně musejí dělit se sourozenci. Přijít mají a zapůjčovat se chystáme také chytré telefony,“ uvedl ředitel dolněmčanské školy Milan Kvasnička.

Co však podle něj vázne, jsou včasné informace z Ministerstva školství.

„Informovanost by se mohla zlepšit, to rozhodně,“ dodal.

Přechodem na dálkovou výuku se zabývají rovněž na uherskohradišťském gymnáziu.

„Dělali jsme si v září na úrovni učitelů rozbor v předmětových komisích, co neprobrali, co přesunou a co vynechají. První čtyři týdny byly dobré na to, že se dalo zkontrolovat, jak distanční výuka dopadla a napravit chyby, které byly. V současné době jdeme poučeni do dalšího období,“ poznamenal ředitel gymnázia Zdeněk Botek.