Ruku na srdce, kolik lidí na Slovácku si po pětačtyřiceti letech vzpomene na atmosféru olympijského finále ve skeetu v Montrealu. V něm staroměstský rodák Josef Panáček (83), několik let již žijící na Salaši, vybojoval v rozstřelu s Holanďanem Erickem Swinkelsem pro Československo zlatou olympijskou medaili?

Olympijský vítěz Josef Panáček je na sbírku medailí právem hrdý. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Po letech se vždycky člověk dívá na to, co bylo, jinýma očima. Většinou se všechno zdá až neuvěřitelně jednoduché a samozřejmé, anebo těžké. Jaké to bylo v roce 1976 pod pěti olympijskými kruhy daleko od domova pro Josefa Panáčka?