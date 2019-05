FOTOGALERIE/ Na podzim loňského roku odjeli olšavští muzikanti do Erbílu, hl. města Kurdistánu ležícího v severním Iráku, aby tu zahráli na oslavách 100. výročí založení ČSR. Stejné pozvání od generálního konzula Michala Svobody přišlo o půl roku později, rozšířené o taneční páry. Tentokrát to bylo u příležitosti Nawroz – oslav kurdského nového roku. A tak koncem března odletělo 20 olšaváků na 5 denní pobyt do Kurdistánu.

Konzulát ve spolupráci s Ministerstvem kultury iráckého Kurdistánu, Odborem zahraničních vztahů Regionální vlády Kurdistánu a Erbílskou pobočkou Technické univerzity Ostrava předem připravil podrobný itinerář našeho pobytu, sami jsme byli překvapeni, co by se všechno mohlo do 5 dnů vejít.