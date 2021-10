Ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězila koalice SPOLU, která těsně překonala hnutí ANO. SPOLU získalo 72 mandátů, z nichž 23 mají nově lidovci – v dosavadní Sněmovně měli 10 poslanců.

„A proto prosím: podporujme i v tomto snažení zákonodárce a politiky modlitbou, aby při plnění svých předvolebních slibů a stranických priorit neztratili ze zřetele společné dobro, díky němuž by se v naší zemi všichni mohli cítit jako v opravdovém domově,“ uvedl Jan Graubner.

„Rád bych vyslovil srdečnou gratulaci vítězům voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zároveň bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří šli k volbám, a tak dali nový impuls k dalšímu směřování naší země,“ uvedl Graubner ve svém vyjádření k výsledku voleb.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.