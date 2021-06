Podrobnosti prozradila čtenářům Deníku v rozhovoru koordinátorka festivalu Monika Ondruchová.

Letos jde o třetí ročník gastrofestivalu Cesta kolem světa, v čem se bude lišit od těch předchozích?

Gastrofestival Cesta kolem světa měl vždycky jeden hlavní cíl, a to dát návštěvníkům možnost ochutnat dobroty z nejrůznějších koutů světa na jednom místě. A tomu zůstaneme věrní i letos, protože především kvůli tomu na náš gastrofestival lidé hojně chodí. Chutě, vůně, rozmanitost, to vše na ně čeká i letos. Jednu novinku ale přece jen máme. Rozhodli jsme se vypustit doprovodný program a o to víc se zaměřit na to hlavní, jídlo. A s tím souvisí největší změna – návštěvníky přivítáme zcela zdarma. Doufáme, že tím pomůžeme znovu rozjet gastro, setkávání a návrat k tomu, co máme nejraději – živé akce se skutečnými lidmi.

Celý festival pojmeme jako jeden velký gastrotrh. Zachováme samozřejmě odpočinkové zóny, dostatek posezení a stany, pro komfort našich návštěvníků.

Degustační výlet po celé zeměkouli má být rozdělen do zón podle světových kuchyní. Mohla byste nám to trochu přiblížit?

V oblíbené zóně USA opět zaparkují pravé americké foodtrucky. Z jejich okýnek si pak můžete vybrat šťavnaté burgery, žebírka, steaky nebo hot dogy od opravdových profíků. Z rukou okouzlujícího rodilého Španěla Miqela mohou lidé ochutnat nefalšovanou paellu s mořskými plody nebo slávky. Na stanovišti Egypta bude Lenka Ahmed připravovat plněný arabský chléb, salát z lilku a rajčat nebo orientální dezert plný oříšků baklava.

Kdo je na sladké, toho určitě nasměrujeme ke stánku s pravými francouzskými crepes přímo od Francouzsky Amélie.

Kromě jiných menu je v nabídce i to mexické…

Ano, a výborné! U „Mexika“ bývá vždycky dlouhá fronta a není se co divit. Borci z mexického zlínského bistra nabídnou svůj hit, quesadillas, což jsou velké pšeničné placky zapečené se sýrem, pomalu pečeným trhaným vepřovým v pastor marinádě nebo s trhaným hovězím, kukuřicí, rajčaty a jalapeňo. Jako přílohu slíbili kukuřičné cheddar nachos se salsou. Těšit se můžete i na tacos v různých variantách. Mexický pestrobarevný foodtruck Tož Tacos určitě nepřehlédnete!

Zkrátka nepřijdou ani fajnšmekři, kteří si oblíbili asijskou kuchyni. Na co se mohou těšit oni?

Asijská kuchyně se svými jedinečnými chutěmi zažívá v posledních letech pořádný boom a vidíme to i na našich gastrofestivalech. Těšit se můžou už teď na nudlové saláty třeba s hovězím nebo s tofu. Chybět nesmí smažené jarní závitky, thajská rolovaná zmrzlina a doporučuji neminout japonské koláče taiyaki. U tohoto stanoviště si pochutnají i vegetariáni a bezlepkáři.

Jídelníček zpestří také hmyz na talíři. Tušíte, jaké potvůrky se budou smažit na pánvici?

Náš festival je o zážitku a u stánku pro vyznavače extrémní gastronomie takový zaručeně čeká. Pro odvážné jedlíky připraví specialista na exotickou kuchyni například žabí stehýnka, hmyzí křupky, hmyzí lízátka, hada, krokodýla nebo klokana.

Chybět zajisté nebude pivo či víno. Letos prý s netradiční obsluhou…

Na čepu bude Radegast, míchané drinky nebo víno z Vinařství Medek. A jako další zážitek připravujeme stan ve stylu Oktoberfestu, takže pivo návštěvníkům natočí krásné holky v bavorském kroji a zájemci si ho můžou vychutnat i z tupláku.

Je festival určen pro celou rodinu?

Určitě ano, myslíme vždy na všechny. Rodiče si užijí nejrozmanitější pokrmy a děti se zatím zabaví ve skákacím hradu,u stánku s dětským tetováním, balonky nebo hračkami. A co by to bylo za gastofestival bez cukrové vaty, mléčného karamelu, trdelníků a dalších dobrot oblíbených právě dětmi?

Jste také spoluorganizátory Napajedelského burgerfestivalu s oblíbenou soutěží s atraktivními cenami, jenž se uskuteční 3. července v Napajedlích v areálu Nového Kláštera. Na co se mohou návštěvníci těšit v tomto případě?

Napajedelský Burger festival čeká už šestý ročník a je to vedle Cesty kolem světa další z našich srdcovek. Opět bude k ochutnání na padesát druhů burgerů. Festival znovu plánujeme v americkém duchu a vždy má moc příjemnou atmosféru. U něj se doprovodného programu nevzdáme.

Vystoupí kapela Sory, kterou pak vystřídá kapela Generace.

No a na závěr přidám ještě jednu pozvánku: 7. srpna všichni dorazte na 1. ročník Burger festivalu v Kunovicích v areálu Jízdy králů. Přijďte s námi rozjet kulturu a podpořit gastro! Na všechny se moc těšíme!