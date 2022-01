„Onoho večera toho oba muži v baru hodně vypili. Mladší zřejmě o něco víc. Dobře se bavil a všem platil alkohol. Poté, co mu u baru vypadla na zem z kapsy peněženka, ji starší z mužů vzal a zároveň odvedl svého opilého kamaráda k němu domů. Zřejmě tíživá finanční situace pětadvacetiletého muže dohnala k myšlence, že by mohl kamarádovi vzít z peněženky platební kartu a něco z ní vybrat. Celou noc totiž viděl, jak při placení zadává PIN, takže vybrat větší částku by nebyl problém,“ popsala situaci uherskohradišťská policejní mluvčí Milena Šabatová.