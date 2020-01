Na její 39. ročník, který se opět konal pod hlavičkou sportovního fotbalového klubu (SKF) Target Břestek, dorazilo pět stovek turistů a milovníků zimních toulek přírodou, kteří po vánočním přejídání chtěli svižným krokem prospět svému tělu.

Vyznavači zdravého pohybu v zimní přírodě byli odměněni pamětním listem.

Turisté si v hale připomenuli legendu české turistiky Vojtěcha Rosůlka, který loni v červenci zemřel ve věku 96 let. Před svou smrtí stačil ještě připravit k vydání 20. ročník kalendáře s názvem Chřiby.

Do sportovní haly SKF Target přišlo dalších čtyři sta lidí, aby si tu pouze pochutnali na zabijačkových dobrotách, nebo si je odnesli domů. Ani je nenapadlo, že by mohli vyrazit na jednu ze dvou tras – na tu osmi nebo patnáctikilometrovou. Záštitu nad putováním chřibskou přírodou ale nepřevzalo jako loni samo sluníčko, které by pěšáky na trasách doprovázelo.

„Přáli jsme si mráz a zejména sníh, protože bílá pokrývka je v přírodě v okolí Břestecké skály a pod Buchlovem vždycky kouzelná. Nechali jsme to na přírodě, která ale letos naše touhy nesplnila,“ svěřil se hlavní organizátor vyhledávané turisticko-společenské akce Petr Stýskal.

Ostřílení turističtí nadšenci z Klubu turistů Uherské Hradiště se vydali ze svých domovů vstříc putování okolím Břestecké skály za kuropění. Autobusem přijeli na Velehrad a z něj pěšky šlapali pět kilometrů na start oblíbeného pochodu do břestecké sportovní haly.

Po malém občerstvení se vydali na patnáctikilometrovou túru kolem břesteckého sekvojovce na Buchlov, něj pak do Buchlovic a autobusem pak domů.

Sedět doma a dívat se jen zpoza okna ven nepřicházelo podle turistů vůbec v úvahu.

„I když počasí není to pravé zimní, vybízelo nás k tomu, abychom šli rozhýbat své přes zimu ztuhlá těla do přírody. Jsme parta turistů z Ostrožské Lhoty, která má ráda přírodu v Chřibech a má si hlavně stále co říct. Turistika je něco na pomezí sportu, společenské činnosti a kultury,“ nechal se slyšet Stanislav Kuřina, který absolvoval patnáctikilometrový pochod okolím Břestecké skály podevatenácté.

„Letos jsme pro účastníky turistické akce připravili z 1300 kilogramů vepřového masa, 80 tlačenek, 70 tlačenkových střev naplněných jitrnicovým prejtem, 1500 porcí masa, 70 litrů krup do polévky a na jelita, 160 litrů zelí, 40 kilo sekané, 40 litrů guláše a 600 litrů ovarové polévky,“ pochlubil se Petr Stýskal. S šibalským pousmáním dodal, že všechny zabijačkové dobroty lidé do zbla snědli.

K dobré chuti zabijačky i k odpočinku po putování okolím Břestecké skály vyhrávala turistům ve sportovní hale country kapela Telegraf.