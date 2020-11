Osobně se s nimi vítají a každému předávají obálku s poděkováním za to, že přišli a slevový kód na slavnostní představení Jesus Christ Superstar ve čtvrtek 14. ledna. Ti promrzlejší neodmítnou štamprlku slivovice z hercům darovaného půllitru.

VIDEO: Okno U hladového herce

Během prvních dvou hodin přichází za svými divadelníky k Oknu U hladového herce na pět desítek lidí, kteří se příkladně s rouškami na tvářích uvnitř střídají. Nechybí mezi nimi ani Manželé Veronika a Martin ze Starého Města.

„Dali jsme si kafíčko s mlékem a čaj. Herce jsme přišli podpořit svou přítomností. Je skvělé že tady lidi můžou potkat herce naživo a nechat si od nich naservírovat třeba malé občerstvení. Přesto ale bychom se už moc rádi vrátili do hlediště. Jsme stálí předplatitelé a nemůžeme se dočkat na obnovení představení,“ pokyvuje hlavou dvojice Staroměšťanů.

O několik minut později se objevuje trojice žen ze Spytihněvi.

„O tom, co herci na dnešek naplánovali jsme se dozvěděly z rádia a hned jsme měly jasno, že sem musíme přijet. Slovácké divadlo navštěvujeme pravidelně a dění kolem něj sledujeme,“ vysvětluje nejstarší z nich. Ta se nakonec dočkává i bonusu. I s věnováním jí totiž podepisuje knihu Herec její autor Josef Kubáník.

Poté dovnitř vstupuje postarší Hradišťan se třemi sedmičkami vína pod paží.

„Přišel jsem si na kafíčko a hercům jsem přinesl veltlínské zelené, zweigeltrebe rosé i zweigeltrebe červené. Je to moje vlastní víno tady z Uherského Hradiště, vyráběné těmito rukami,“ říká muž, jenž se představuje jako Michal a přiznává že se do Slováckého divadla vždy rád vrací.

V rámci vycházky s dětmi

Mezitím si před vstup do budovy nese voňavou kávu trojice kamarádek Alžběta, Zuzana a Kateřina z Uherského Hradiště a Starého Města. V kočárcích tam totiž mají své malé ratolesti, a tak si nápoj vychutnávají venku.

„Jsme už asi deset let předplatitelkami, zaregistrovaly jsme upoutávku na tuto akci na instagramu, a tak jsme neváhaly a v rámci vycházky společně s dětmi vyrazily. Moc se nám to líbí, hodnotíme to jako super nápad. Odcházíme spokojené, občerstvené moc dobrou kávou, navíc se záložkami s podpisy herců, včetně slevových kuponů. Je fajn že se herci snaží udržovat kontakt s lidmi,“ hlásí mladé maminky.

Někteří příchozí se vyptávají po avizovaném chlebu se sádlem a cibulí, jehož přípravu však museli herci odpískat.

„Z nařízení vlády se nic nesmí konzumovat na místě výdejového okénka, tudíž bychom všechny chleby ze sádlem museli balit a dávat lidem, aby si je snědli minimálně dvacet metrů od provozovny. To jsme si ale řekli, že za takových okolností postrádá smysl, abychom chleby se sádlem lepili k sobě a rozdávali zabalené ve fólii. Proto zůstalo u čaje a kávy,“ poukazuje na dodržování pravidel manažerka divadla Jitka Honsová.

Jedna paní z bistra na Mariánském náměstí hercům dokonce přináší celý kyblík husího sádla.

„Museli jsme jí říct, že nám to hygiena zakázala. Takže sádlo putovalo do lednice a herci si ho budou mazat na chleba ke svačině o přestávkách,“ usmívá se Vladimír Novotný.

Přes stovku lidí

Do osmnácté hodiny se pohoštění z Okna U hladového herce dočkalo více než sto lidí. Mnozí z nich navíc podpořili divadelníky i finančně.

Peníze v řádu tisíců podle Josefa Kubáníka herci přidají na dobročinnou divadelní aktivitu Za pade nepadnem, která má podpořit fiktivní divadelní představení. Okno U hladového herce se s velkou pravděpodobností otevře také příští čtvrtek 19. listopadu.

„Děkujeme všem, kteří dnes dorazili. Na ně i na ty další se budeme těšit také příští čtvrtek od 14 do 18 hodin,“ zahlásil Deníku Josef Kubáník.