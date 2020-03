„Chceme si o tom promluvit na aktuálním zasedání Rady města. Předpokládám, že nachystáme i krizové varianty letošní jízdy králů, pokud by se měla jet v nějakém omezeném rozsahu,“ řekl Deníku Pavel Vardan, starosta Kunovic, kde má jízdou králů, v neděli 24. května, vyvrcholit třídenní kulturní program.

VYHODNOTÍ PODLE AKTUÁLNÍ SITUACE

Krizové scénáře budou v úterý 17. března probírat také členové programové rady jízdy králů ve Vlčnově. „Tam budeme řešit, jak se k případným omezením postavíme. V nejistotě jsme, to je jasné. Co se bude moct uskutečnit, a co ne, to vyhodnotíme až podle aktuální situace,“ poznamenala místostarostka Vlčnova Marta Moštková.

Ta se navíc strachuje o to, aby se uskutečnila pouť jízd králů na Svatém Antonínku v neděli 3. května, která se na Blatnické hoře koná jednou za šest let, kdy se jedou jízdy králů v Kunovicích, ve Vlčnově a v Hluku.

NEJSTARŠÍ KOŠT SLIVOVICE PŘESUNOU

Zhruba o měsíc až dva bude kvůli koronaviru přesunut 45. ročník koštu 237 vzorků slivovice v Jalubí.

„V sobotu 14. března měl být náš košt pálenek zapsán Agenturou Dobrý den z Pelhřimova jako nejstarší v ČR do České knihy rekordů. O slavnostní zápis ani košt ale náš sportovní klub, pořadatel akce, nepřijde. Nový termín bude upřesněn,“ slibuje předseda SK Jalubí Roman Šilc.

