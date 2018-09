Ohaře a malá plemena zkoušeli ve lhotské honitbě

Tak velkou akci Myslivecké sdružení v Ostrožské Lhotě už dlouho nezažilo. Druhý zářijový víkend se v honitbě lhotských myslivců uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen.

„To jsme ve Lhotě ještě neměli. Doufám, že všichni budou spokojení. Jak s organizací, tak výsledky svých psů. Přeji všem hodně štěstí,“ řekl při ranním nástupu správce zkoušek Leoš Kadlček starší.

Na zkoušky se přihlásilo patnáct psů. Všichni byli připraveni složit zkoušku lovecké upotřebitelnosti, která je potřebná pro praktický lov v honitbách, kde psi prokazují požadované dovednosti.

Zhruba po šesti hodinách se vyhodnocovaly výsledky podzimních zkoušek. Všechno vyhodnotil a ceny předal hlavní rozhodčí zkoušek František Zbraněk.

„Na zkoušky se přihlásilo dvanáct ohařů a tři ostatní plemena. Se svými psy uspělo osm vůdců (majitelů psů). Terény byly velmi pěkné, osobně jsem si je byl týden před závodem prohlédnout. Pojďme k samotnému vyhlášení. Nejlepší a v první ceně s počtem 273 bodů se umístil malý myslivecký ohař a jeho vůdce David Svadbík. Na druhém místě v první ceně s počtem bodů 271 skončil český fousek a jeho vůdce Igor Příhoda. Třetí v první ceně skončil s počtem bodů 265, český fousek a vůdce Lukáš Zahradník.“

Spokojená s terénem i organizací byla také rozhodčí Pavla Latinová.

„Ve Lhotě je velice pěkný terén a nádherná honitba. Je vidět, že se oni domácí dobře starají. Organizačně bylo všechno maximálně zajištěno. Lhoťané mají na to, aby se u nich organizovaly i další zkoušky. Co se týká úrovně psů, tak tam už to bylo o něco horší, ale za to organizátoři samozřejmě nemůžou,“ hodnotila celou akci Pavla Latinová.

Správce zkoušek Leoš Kadlček starší si po náročné akci ve lhotském revíru viditelně oddechl.

„Ze strany mysliveckého spolku, kynologické komise a všech účastníků byly zkoušky hodnoceny velmi kladně. To nás těší. Také nás těší, že uspěl jediný náš člen Jan Bařina,“ pochválil na závěr člena místního sdružení Leoš Kadlček.