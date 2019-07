Podmínky v pákistánském vězení je příjemně překvapily.

Při návštěvě vězení v provincii Paňdžáb zastihli Terezu v dobré psychické i fyzické kondici a mohli s ní asi 40 minut mluvit přes mříže.

„Jako předseda meziparlamentní skupiny přátel Pákistánu jsem ve spolupráci se zastupitelským úřadem Pákistánu v Praze dlouhodobě připravoval naší cestu, a to především z důvodu zlepšení partnerských vztahů s touto více než 200milionovou zemí, která má do budoucna obrovský ekonomický potenciál,“ vylíčil poslanec Pawlas v tiskové zprávě proč se s Ratiborským vydali do Pákistánu.

Tereza Hlůšková byla zadržena celníky na letišti v pákistánském Láhauru 10. ledna loňského roku poté, co údajně prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska.

V jejím kufru našli celníci devět kilogramů heroinu. Hradišťanka vinu odmítala, původně dokonce tvrdila, že o drogách nevěděla. Svou výpověď následně několikrát změnila.

Odročení a pak verdikt

Soudní jednání s Terezou Hlůškovou byla několikrát odročena. Nejprve se nedostavili klíčoví svědkové, později vypukla stávka a nakonec nastal čas náboženských svátků.

Zlom nastal po jmenování nového soudce Šahzády Razy, který slíbil, že verdikt vynese co nejdříve.

"Doufám ve spravedlnost, jsem nevinná," opakovala zadržená Češka.

Žalobce však proti Češče úspěšně využil klíčový důkaz - kufr, ze kterého celníci vytáhli pytle s heroinem, napsal server Blesk.cz.

Naopak její advokát postavil obhajobu na tvrzení, že dotyčné zavazadlo nepatřilo obviněné. Soudce tomuto argumentu ale neuvěřil.

Pákistánský list Urdu Point napsal, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24 milionů korun).

Tereza Hlůšková se se svým advokátem proti rozsudku odvolala.